Окупанти обстріляли з "Граду" селище у Харківській області

Російські війська 24 серпня обстріляли Печеніги в Харківській області
За попередніми даними, загарбники завдали ударів з реактивної системи залпового вогню "Град". Про це повідомив Печенізький селищний голова Олександр Гусаров, передає РЕДПОСТ.
"У черговий раз окупанти обстріляли смт Печеніги з РСЗВ "Град"! Є руйнування приватних домоволодінь, в яких проживають люди поважного віку", — повідомив він.
Селищний голова пообіцяв, що влада допоможе кожному, хто постраждав від обстрілів.
Нагадаємо, окупанти здійснили обстріл околиць Золочева 24 серпня близько 7:00. Загиблих чи поранених виявлено не було. Проте стався спалах трави.
Комментариев: 0
День чудово підходить для самостійних проектів, а також ситуацій у стилі «сім разів відріж», де треба діяти без зайвих церемоній, рішуче та чітко.
Увесь день у Харкові утримається ясна погода. Без опадів.
25 серпня для багатьох може стати знаковим, якщо вони наслідуватимуть назву свята: День «Поцілуємося і помиримося», або День примирливого поцілунку.
влажность:
давление:
ветер: