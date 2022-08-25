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25.08.2022  08:32   Рита Парфенова

Окупанти обстріляли з "Граду" селище у Харківській області

Російські війська 24 серпня обстріляли Печеніги в Харківській області

Російські війська 24 серпня обстріляли Печеніги в Харківській області

За попередніми даними, загарбники завдали ударів з реактивної системи залпового вогню "Град". Про це повідомив Печенізький селищний голова Олександр Гусаров, передає РЕДПОСТ.

"У черговий раз окупанти обстріляли смт Печеніги з РСЗВ "Град"! Є руйнування приватних домоволодінь, в яких проживають люди поважного віку", — повідомив він.

Селищний голова пообіцяв, що влада допоможе кожному, хто постраждав від обстрілів.

Нагадаємо, окупанти здійснили обстріл околиць Золочева 24 серпня близько 7:00. Загиблих чи поранених виявлено не було. Проте стався спалах трави.

 

Источник:   Олександр Гусаров, Печенізький селищний голова
 Тэги:  обстрел, харьков, печенеги, агрессия россии
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