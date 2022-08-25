Харків на ранок 25 серпня. Оперативна обстановка від ДСНС

Ворожі обстріли стали причиною восьми пожеж у Харківській області за минулу добу.
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на оперативну інформацію Головного управління ДСНС України в Харківській області на 7.00 25 серпня.
Пожежі, спричинені ворожими обстрілами, трапились у районах області:
Загалом за добу з 24 по 25 серпня рятувальники Харківського гарнізону ДСНС рятувальники здійснили 37 оперативних виїздів, з яких:
За добу піротехніки ДСНС ліквідували 19 ворожих вибухонебезпечних предметів.
Нагадаємо, окупанти здійснили обстріл околиць Золочева 24 серпня близько 7:00. Загиблих чи поранених виявлено не було. Проте стався спалах трави.
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25 серпня для багатьох може стати знаковим, якщо вони наслідуватимуть назву свята: День «Поцілуємося і помиримося», або День примирливого поцілунку.
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