25.08.2022 08:07 Рита Парфенова

Харків на ранок 25 серпня. Оперативна обстановка від ДСНС

Ворожі обстріли стали причиною восьми пожеж у Харківській області за минулу добу.



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Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на оперативну інформацію Головного управління ДСНС України в Харківській області на 7.00 25 серпня.

Пожежі, спричинені ворожими обстрілами, трапились у районах області:

5 - у Харківському;

2 - в Богодухівському;

1 - у Чугуївському.

Загалом за добу з 24 по 25 серпня рятувальники Харківського гарнізону ДСНС рятувальники здійснили 37 оперативних виїздів, з яких:

25 - на ліквідацію пожеж, у т.ч. 8 - спричинених військовими діями;

6 – для надання допомоги населенню, комунальникам та поліції,

6 – інші виїзди.

За добу піротехніки ДСНС ліквідували 19 ворожих вибухонебезпечних предметів.

Нагадаємо, окупанти здійснили обстріл околиць Золочева 24 серпня близько 7:00. Загиблих чи поранених виявлено не було. Проте стався спалах трави.