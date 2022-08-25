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25.08.2022  08:07   Рита Парфенова

Харків на ранок 25 серпня. Оперативна обстановка від ДСНС

Ворожі обстріли стали причиною восьми пожеж у Харківській області за минулу добу.


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Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на оперативну інформацію Головного управління ДСНС України в Харківській області на 7.00 25 серпня.

Пожежі, спричинені ворожими обстрілами, трапились у районах області:

  • 5 - у Харківському;
  • 2 - в Богодухівському;
  • 1 - у Чугуївському.

Загалом за добу з 24 по 25 серпня рятувальники Харківського гарнізону ДСНС рятувальники здійснили 37 оперативних виїздів, з яких:

  • 25 - на ліквідацію пожеж, у т.ч. 8 - спричинених військовими діями;
  • 6 – для надання допомоги населенню, комунальникам та поліції,
  • 6 – інші виїзди.

За добу піротехніки ДСНС ліквідували 19 ворожих вибухонебезпечних предметів.

Нагадаємо, окупанти здійснили обстріл околиць Золочева 24 серпня близько 7:00. Загиблих чи поранених виявлено не було. Проте стався спалах трави.

Источник:   ДУ ДСНС
 Тэги:  пожар, обстрел, харьков, гсчс, агрессия россии
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