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25.08.2022  07:58   Рита Парфенова

Ворог провів невдалий наступ у Харківській області

На Слов’янському напрямку ворог вів штурмові дії у напрямку Пасіка Изюмского району – Долина Донецької області, успіху не мав, відійшов.



Про це в ранковому зведенні про оперативну обстановку в Харківській області повідомив Генштаб ЗСУ, передає РЕДПОСТ.

На Харківському напрямку ворог здійснював обстріли із танків, бойових машин, ствольної та реактивної артилерії по лінії зіткнення.

На Слов’янському напрямку під вогневий вплив ствольної та реактивної артилерії потрапили райони населених пунктів Велика Комишуваха, Нова Дмитрівка та Бражківка. Ворог вів штурмові дії у напрямку Пасіка – Долина, успіху не мав, відійшов.

Нагадаємо, 24 серпня був особливо багатий день на повітряні тривоги.

Источник:   Генштаб ЗСУ
 Тэги:  генштаб, харьков, агрессия россии
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