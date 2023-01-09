09.01.2023 11:50 Віталій Хінєвіч
У прокуратурі розповіли подробиці ракетного удару по Куп'янському району
Внаслідок обстрілу є поранені, серед них дитина.
Про це повідомляє РЕДПОСТ
із посиланням на Харківську обласну прокуратуру.
Повідомляється, що 9 січня близько 9:10 окупанти здійснили ракетний удар по селищу міського типу Шевченкове Куп'янського району. Ворожа ракета потрапила на місцевий ринок.
Загинули дві жінки. Ще троє жінок та 10-річна дівчинка отримали поранення.
За попередніми даними, ворог обстріляв населений пункт із ЗРК С-300 з території бєлгородської області рф.
Прокурори спільно зі слідчими поліції зафіксували наслідки збройної агресії рФ та зібрали речові докази. Порушено кримінальну справу згідно з частиною 2 статті 438 Кримінального кодексу України.
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