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09.01.2023  11:50   Віталій Хінєвіч

У прокуратурі розповіли подробиці ракетного удару по Куп'янському району

Внаслідок обстрілу є поранені, серед них дитина.

Харківська область
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську обласну прокуратуру.
 
Повідомляється, що 9 січня близько 9:10 окупанти здійснили ракетний удар по селищу міського типу Шевченкове Куп'янського району. Ворожа ракета потрапила на місцевий ринок. 
 
Загинули дві жінки. Ще троє жінок та 10-річна дівчинка отримали поранення.
 
За попередніми даними, ворог обстріляв населений пункт із ЗРК С-300 з території бєлгородської області рф.
 
Прокурори спільно зі слідчими поліції зафіксували наслідки збройної агресії рФ та зібрали речові докази. Порушено кримінальну справу згідно з частиною 2 статті 438 Кримінального кодексу України.
 
Нагадаємо, у Харківській області окупанти зруйнували будинок та вчинили пожежу.
 

Источник:   Харківська обласна прокуратура
 Тэги:  агрессия россии, харьков
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