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09.01.2023  11:15   Віталій Хінєвіч

В Україні зростає споживання електроенергії

Споживання електроенергії в Україні зросло через зниження температури та збільшення споживання промисловістю та бізнесом з початком робочого тижня.

Укренерго
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на «Укренерго».
 
У компанії повідомили, що у зв'язку зі зростанням споживання електрики для забезпечення балансу в енергосистемі до всіх областей України доведені ліміти споживання, які діють з 4:00 до 24:00. Перевищення лімітів призводить до застосування аварійних обмежень.
 
Залишається складною ситуація з електропостачанням у прифронтових регіонах, на сході та півдні через значні пошкодження електромереж під час бойових дій. Крім цього, уночі росіяни обстріляли один із об’єктів генерації на півдні країни.
 
«Наразі енергосистема не в змозі покрити споживання у повному обсязі через пошкодження та окупацію ворогом низки електростанцій, які виробляють електроенергію, серед яких і найпотужніша Запорізька АЕС. 
 
«Укренерго», виробники електроенергії та оператори систем розподілу постійно працюють над відновленням пошкоджених об’єктів, уражених ракетними та безпілотними атаками ворога»,- зазначили в компанії.
 
Нагадаємо, фахівці відновлюють газопостачання в Харківській області.
 

Источник:   Укренерго
 Тэги:  жкх, отключение света
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