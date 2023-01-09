09.01.2023 11:15 Віталій Хінєвіч
В Україні зростає споживання електроенергії
Споживання електроенергії в Україні зросло через зниження температури та збільшення споживання промисловістю та бізнесом з початком робочого тижня.
Про це повідомляє РЕДПОСТ
із посиланням на «Укренерго».
У компанії повідомили, що у зв'язку зі зростанням споживання електрики для забезпечення балансу в енергосистемі до всіх областей України доведені ліміти споживання, які діють з 4:00 до 24:00. Перевищення лімітів призводить до застосування аварійних обмежень.
Залишається складною ситуація з електропостачанням у прифронтових регіонах, на сході та півдні через значні пошкодження електромереж під час бойових дій. Крім цього, уночі росіяни обстріляли один із об’єктів генерації на півдні країни.
«Наразі енергосистема не в змозі покрити споживання у повному обсязі через пошкодження та окупацію ворогом низки електростанцій, які виробляють електроенергію, серед яких і найпотужніша Запорізька АЕС.
«Укренерго», виробники електроенергії та оператори систем розподілу постійно працюють над відновленням пошкоджених об’єктів, уражених ракетними та безпілотними атаками ворога»,- зазначили в компанії.
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