09.01.2023 11:15 Віталій Хінєвіч

В Україні зростає споживання електроенергії

Споживання електроенергії в Україні зросло через зниження температури та збільшення споживання промисловістю та бізнесом з початком робочого тижня.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на «Укренерго».

У компанії повідомили, що у зв'язку зі зростанням споживання електрики для забезпечення балансу в енергосистемі до всіх областей України доведені ліміти споживання, які діють з 4:00 до 24:00. Перевищення лімітів призводить до застосування аварійних обмежень.

Залишається складною ситуація з електропостачанням у прифронтових регіонах, на сході та півдні через значні пошкодження електромереж під час бойових дій. Крім цього, уночі росіяни обстріляли один із об’єктів генерації на півдні країни.

«Наразі енергосистема не в змозі покрити споживання у повному обсязі через пошкодження та окупацію ворогом низки електростанцій, які виробляють електроенергію, серед яких і найпотужніша Запорізька АЕС.

«Укренерго», виробники електроенергії та оператори систем розподілу постійно працюють над відновленням пошкоджених об’єктів, уражених ракетними та безпілотними атаками ворога»,- зазначили в компанії.



