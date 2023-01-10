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10.01.2023  06:00   Євген Клочко

Хмари закриють небо: яка погода буде в Харкові 10 січня

Протягом усього дня погода в Харкові буде хмарною. Опадів не очікується.

Прогноз погоди у Харкові на 10 січня 2023 року
 
Вранці хмарно з проясненнями, ймовірність опадів 2%. Температура повітря -11°...-9°C (відчувається як -17°C). Вітер західний, 7 м/с. Вологість повітря 38%. Атмосферний тиск 762 мм рт.ст.
 
Вдень хмарно з проясненнями, ймовірність опадів 2%. Температура повітря -8°...-9°C (відчувається як -18°C). Вітер західний, 7 м/с. Вологість повітря 36%. Атмосферний тиск 762 мм рт.ст.
 
Ввечері хмарно з проясненнями, ймовірність опадів 2%. Температура повітря -11°C (відчувається як -20°C). Вітер західний, 7 м/с. Вологість повітря 31%. Атмосферний тиск 763 мм рт.ст.
 

Народні прикмети

Погода в цей день вказує на погоду у липні наступного року. Якщо 10 січня трапляться снігопади та хуртовини, то у липні часті дощі. Якщо у цей день скирти хліба були вкриті інеєм, це також був вірний знак того, що майбутнє літо буде дощовим.
 

Тэги:  погода, прогноз погоды, харьков
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