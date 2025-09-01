    
01.09.2025  16:30   Дмитро Колонєй

На Куп’янському напрямку Харківщини ЗСУ відбивають 7 атаку ворога за добу

Оперативна ситуація по Харківщині на 1 вересня 2025 року від Генштаба ЗСУ.

 
Як повідомляє РЕДПОСТ, на Харківщині наступна бойова ситуація.  
 
  • На Південно–Слобожанському напрямку наші воїни зупинили три атаки у районах населених пунктів Глибоке та Вовчанськ 
  • На Куп’янському напрямку агресор шість разів здійснював штурмові дії у районах населених пунктів Куп’янськ, Петропавлівка та Степова Новоселівка. Дотепер триває одне боєзіткнення.

Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав, що українські оборонці на Харківському напрямку знищили десятки БПЛА загарбників.

 

Тэги:  агрессия россии, обстановка, харків
