На Куп’янському напрямку Харківщини ЗСУ відбивають 7 атаку ворога за добу

Гороскоп на 1 вересня для всіх знаків зодіаку: що обіцяють зірки Сьогодні день для порядку та організації. Наведіть порядок вдома або на роботі, уникаючи різких рішень та поспішних дій.

Прогноз погоди у Харкові на 1 вересня День буде хмарним - з самого ранку у Харкові небо вкриється хмарами, які протримаються до самого вечора. Без опадів.