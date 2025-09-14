14.09.2025 14:45 Дмитро Колонєй

Експерт спрогнозував, до якої ціни впаде вартість картоплі

Фахівець розповів про рух вартості популярного овоча на ринку.

Як повідомляє РЕДПОСТ , директор економічного дискусійного клубу Олег Пендзин спрогнозував, що ціни на картоплю в Україні можуть впасти до 14-15 грн за кілограм. І це буде гранично низькі ціни у цьому сезоні. Середня вартість картоплі в українських супермаркетах наразі 15,83 грн/кг, що на 2,14 грн нижче серпневих цін.

Чому знизяться ціни на картоплю

Почнеться збір нового врожаю

"Велику складову у вартості картоплі становить логістика, адже нафтопродукти дорогі. Якщо хочете дешевше, то треба їхати по селах і купувати безпосередньо прямо з ділянок у господарів, можна знайти по 12-13 гривень за кілограм. У магазинах ціна буде приблизно вдвічі вищою. Коли розпочнеться масовий збір врожаю, картопля може коштувати 14-15 гривень за кілограм, дешевше не буде", – сказав експерт.

Що буде з цінами на картоплю далі

Пендзин зазначив, що така ситуація триватиме до середини жовтня. Після цього ціна почне зростати через витрати, пов’язані зі зберіганням врожаїв.

