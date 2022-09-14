Рівень радіації у Харкові на 14 вересня

Наскільки небезпечний радіаційний фон в місті та області, повідомили співробітники лабораторного центру.
Радіаційний фон у Харкові відповідає нормі, передає РЕДПОСТ.
За даними моніторингових досліджень, проведених фахівцями ГУ «Харківський ОЦКПГ МОЗ», станом на 13 вересня 2022 року рівні зовнішнього гамма-випромінювання складали:
Ці результати не перевищують значень природного радіаційного фону, характерного для території Харківської області (0,3 мкЗв/год).
Нагадаємо, скільки нових випадків COVID-19 виявили у Харкові на 14 вересня.
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Зірки рекомендують бути уважнішими та зібранішими, щоб не наробити помилок. «Витання у хмарах» може обернутися непорозуміннями і навіть травматичністю.
У Харкові сонце в цей день буде рідко з'являтися з-за хмар. Ніч та ранок пройдуть без опадів. Удень очікується дощ, який до вечора повинен закінчитися.
14 вересня можна назвати неофіційним Днем народження настільних ігор.
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