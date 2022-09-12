12.09.2022 12:30 Віталій Хінєвіч

Харківські комунальники усунули 90 пошкоджень на водоводах

Фахівці продовжують інтенсивні роботи з відновлення подачі води до всіх районів міста.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на КП «Харківводоканал».

Повідомляється, що бригади Комплексу «Харківводопостачання» КП «Харківводоканал» у найскладніших умовах військового часу продовжують інтенсивні роботи з відновлення подачі води до всіх районів міста. Протягом минулого тижня ними було усунено 96 аварійних ситуацій на трубопроводах холодного водопостачання.

Також ремонтники упорядкували 53 оглядові колодязі на водоводах із заміною запірно-регулюючої арматури і капітально відремонтували 13 водорозбірних колонок.

У неділю зусиллями бригад аварійно-відновлювальних робіт було ліквідовано 17 поривів на трубопроводах та упорядковано 6 оглядових колодязів. Зокрема, в Індустріальному районі оперативно ліквідували аварійну ситуацію на магістралі діаметром 50 мм на вул. Юності.

«Ця магістраль забезпечує водопостачанням мешканців приватного сектору. Заздалегідь спланували комплекс відновлювальних заходів, підготували необхідні матеріали та у стислий термін усунули пошкодження. Паралельно на вул. Грицевця капітально відремонтували ввід до будинків. Після ремонтних робіт в обов'язковому порядку упорядкували території», - підсумував начальник Індустріального району служби зовнішніх водопровідних мереж Володимир Сундук.

Сьогодні бригадами АВР заплановано провести ремонт на 15 ділянках водоводів.

Лабораторією санітарно-епідеміологічного контролю щоденно проводяться дослідження якості води. Фахівці підтверджують, що якість водопровідної води, яка подається до будинків харків'ян, відповідає всім санітарно-гігієнічним нормам.

Для економії часу бригад аварійно-відновлювальних робіт необхідно докладніше повідомляти про виток води, вказуючи місце самої точки витоку, точну адресу, надавати номер телефону заявника для уточнення. Цю інформацію можна повідомити за телефоном 15-33.

«Ми працюємо для вас – шановні наші харків'яни, і завдяки вашим своєчасним оплатам за послуги надаємо стабільну подачу води у цей складний час», – наголошують на КП «Харківводоканал».

Нагадаємо, за ніч комунальні служби ліквідували наслідки ракетних ударів та повернули до Харкова електро- та водопостачання.