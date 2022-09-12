12.09.2022 12:42 Рита Парфенова

Ситуація з виїздом із України 12 вересня на західних пунктах пропуску

У яких пунктах перепустки на західному кордоні України спостерігаються черги.

Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на прес-службу Західного регіонального управління Держприкордонслужби України.

Станом на 12.00 12 вересня черги на виїзд з України спостерігаються перед пунктами пропуску із сусідніми державами:

Республіка Польща:

«Устилуг» - 80 легкових авто;

«Угринів» - 30 легкових авто;

«Рава-Руська» - 30 легкових авто, 13 автобусів;

«Краківець» - 30 легкових авто.

Нагадуємо, «Укрзалізниця» запустила щоденний потяг до кордону з Румунією.