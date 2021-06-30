30.06.2021 13:17

Слобожанская таможня прекращает свое существование. Названы причины

С 1 июля 2020 года Слобожанская таможня реорганизуется путем присоединения к Государственной таможенной службе.

Об этом РЕДПОСТ стало известно в пресс-службе ведомства. Реорганизация осуществляется в соответствии с пунктом 1 постановления Кабинета Министров Украины от 30 сентября 2020 года № 895 "Некоторые вопросы территориальных органов Государственной таможенной службы" .

В соответствии с приказом Гостаможслужбы от 19 октября 2020 года № 460 "Об образовании территориальных органов Государственной таможенной службы Украины как обособленных подразделений" образуются Харьковская таможня и Сумская таможня, которые начинают свою деятельность с 01.07.2021 года.

С этого момента зоной деятельности Харьковской таможни определена Харьковская область, в которой расположено 13 пунктов пропуска (пунктов контроля) и 8 таможенных постов:

Таможенный пост "Харьков-товарный"

Сектор таможенного оформления "Лиски"

Сектор таможенного оформления международных экспресс-отправлений

Таможенный пост "Барабашово";

Таможенный пост "Железнодорожный";

Таможенный пост "Гоптовка";

Таможенный пост "Плетеневка";

Отдел таможенного оформления "Плетеневка";

Отдел таможенного оформления "Чугуновка";

Таможенный пост "Купянск";

Отдел таможенного оформления "Сортировочный";

Отдел таможенного оформления "Грузовой;

Отдел таможенного оформления "Пески";

Таможенный пост "Аэропорт" Харьков";

Таможенный пост "Бабаи";

Сектор таможенного оформления международных экспресс-отправлений

В ведомстве подчеркнули, что субъектам внешнеэкономической деятельности, которые осуществляют перемещение товаров по предварительным, периодическим, временным таможенным декларациями необходимо учитывать указанную информацию при подаче дополнительных таможенных деклараций.