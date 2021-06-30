Главная Новости Харькова Общество Слобожанская таможня прекращает свое существование. Названы причины
30.06.2021  13:17   

Слобожанская таможня прекращает свое существование. Названы причины

С 1 июля 2020 года Слобожанская таможня реорганизуется путем присоединения к Государственной таможенной службе.

Новости Харькова: Слобожанская таможня перестает существовать с 1 июля
 
Об этом РЕДПОСТ стало известно в пресс-службе ведомства. Реорганизация осуществляется в соответствии с пунктом 1 постановления Кабинета Министров Украины от 30 сентября 2020 года № 895 "Некоторые вопросы территориальных органов Государственной таможенной службы" .
 
В соответствии с приказом Гостаможслужбы от 19 октября 2020 года № 460 "Об образовании территориальных органов Государственной таможенной службы Украины как обособленных подразделений" образуются Харьковская таможня и Сумская таможня, которые начинают свою деятельность с 01.07.2021 года.
 
С этого момента зоной деятельности Харьковской таможни определена Харьковская область, в которой расположено 13 пунктов пропуска (пунктов контроля) и 8 таможенных постов:
 
Таможенный пост "Харьков-товарный"
  • Сектор таможенного оформления "Лиски"
  • Сектор таможенного оформления международных экспресс-отправлений
Таможенный пост "Барабашово";
Таможенный пост "Железнодорожный";
Таможенный пост "Гоптовка";
Таможенный пост "Плетеневка";
  • Отдел таможенного оформления "Плетеневка";
  • Отдел таможенного оформления "Чугуновка";
Таможенный пост "Купянск";
  • Отдел таможенного оформления "Сортировочный";
  • Отдел таможенного оформления "Грузовой;
  • Отдел таможенного оформления "Пески";
Таможенный пост "Аэропорт" Харьков";
Таможенный пост "Бабаи";
  • Сектор таможенного оформления международных экспресс-отправлений
 
В ведомстве подчеркнули, что субъектам внешнеэкономической деятельности, которые осуществляют перемещение товаров по предварительным, периодическим, временным таможенным декларациями необходимо учитывать указанную информацию при подаче дополнительных таможенных деклараций.
Тэги:  харьков, слобожанская таможня
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
30.06 Медицина Отравление грибами: под Харьковом супружеская пара отравилась "рядовкой" 30.06 Дороги и Транспорт Внимание, возможна «тянучка». На улице Роганской в Харькове стартовал ремонт дороги (ФОТО)   30.06 Власть Открылась внеочередная сессия Харьковского горсовета
 
 
 

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2021 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 