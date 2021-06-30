30.06.2021 13:17
Слобожанская таможня прекращает свое существование. Названы причины
С 1 июля 2020 года Слобожанская таможня реорганизуется путем присоединения к Государственной таможенной службе.
Об этом РЕДПОСТ
стало известно в пресс-службе ведомства. Реорганизация осуществляется в соответствии с пунктом 1 постановления Кабинета Министров Украины от 30 сентября 2020 года № 895 "Некоторые вопросы территориальных органов Государственной таможенной службы" .
В соответствии с приказом Гостаможслужбы от 19 октября 2020 года № 460 "Об образовании территориальных органов Государственной таможенной службы Украины как обособленных подразделений" образуются Харьковская таможня и Сумская таможня, которые начинают свою деятельность с 01.07.2021 года.
С этого момента зоной деятельности Харьковской таможни определена Харьковская область, в которой расположено 13 пунктов пропуска (пунктов контроля) и 8 таможенных постов:
Таможенный пост "Харьков-товарный"
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Сектор таможенного оформления "Лиски"
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Сектор таможенного оформления международных экспресс-отправлений
Таможенный пост "Барабашово";
Таможенный пост "Железнодорожный";
Таможенный пост "Гоптовка";
Таможенный пост "Плетеневка";
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Отдел таможенного оформления "Плетеневка";
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Отдел таможенного оформления "Чугуновка";
Таможенный пост "Купянск";
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Отдел таможенного оформления "Сортировочный";
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Отдел таможенного оформления "Грузовой;
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Отдел таможенного оформления "Пески";
Таможенный пост "Аэропорт" Харьков";
Таможенный пост "Бабаи";
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Сектор таможенного оформления международных экспресс-отправлений
В ведомстве подчеркнули, что субъектам внешнеэкономической деятельности, которые осуществляют перемещение товаров по предварительным, периодическим, временным таможенным декларациями необходимо учитывать указанную информацию при подаче дополнительных таможенных деклараций.
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