30.06.2021 13:46 Рита Парфенова

В ДТП под Харьковом погибли три человека: полиция ищет свидетелей

Свидетелей аварии в Чугуевском районе просят обратиться в полицию.

Дорожно-транспортное происшествие с тремя погибшими произошло 1 июня примерно в 15:30 на автодороге «Чугуев - Меловое», сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службе Нацполиции.

В районе 20 км произошло столкновение автомобилей Toyota Hilux (он двигался со стороны Купянска в направлении Харькова) и встречного автомобиля Daewoo Lanos. Удар был очень сильным, автомобиль Daewoo буквально сплющило. 59-летний водитель и две пассажирки Lanos от полученных травм скончались на месте.





Сейчас следственное управление ГУНП в Харьковской области проводит досудебное расследование по факту дорожно-транспортного происшествия.



Свидетелей и очевидцев ДТП просят обращаться по телефонам: (057) 715-71-64 или 097-222-6970, в следственный отдел расследования преступлений в сфере транспорта к следователю Волкову Игорю Константиновичу.

Ранее РЕДПОСТ писал о смертельной аварии под Харьковом.