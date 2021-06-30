В ДТП под Харьковом погибли три человека: полиция ищет свидетелей

Свидетелей аварии в Чугуевском районе просят обратиться в полицию.
Дорожно-транспортное происшествие с тремя погибшими произошло 1 июня примерно в 15:30 на автодороге «Чугуев - Меловое», сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службе Нацполиции.
В районе 20 км произошло столкновение автомобилей Toyota Hilux (он двигался со стороны Купянска в направлении Харькова) и встречного автомобиля Daewoo Lanos. Удар был очень сильным, автомобиль Daewoo буквально сплющило. 59-летний водитель и две пассажирки Lanos от полученных травм скончались на месте.
Сейчас следственное управление ГУНП в Харьковской области проводит досудебное расследование по факту дорожно-транспортного происшествия.
Свидетелей и очевидцев ДТП просят обращаться по телефонам: (057) 715-71-64 или 097-222-6970, в следственный отдел расследования преступлений в сфере транспорта к следователю Волкову Игорю Константиновичу.
Ранее РЕДПОСТ писал о смертельной аварии под Харьковом.
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