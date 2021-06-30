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30.06.2021  13:46   Рита Парфенова

В ДТП под Харьковом погибли три человека: полиция ищет свидетелей

Свидетелей аварии в Чугуевском районе просят обратиться в полицию.

ДТП Харьков: под Чугуевом погибли три человека

Дорожно-транспортное происшествие с тремя погибшими произошло 1 июня примерно в 15:30 на автодороге «Чугуев - Меловое», сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службе Нацполиции.

В районе 20 км произошло столкновение автомобилей Toyota Hilux (он двигался со стороны Купянска в направлении Харькова) и встречного автомобиля Daewoo Lanos. Удар был очень сильным, автомобиль Daewoo буквально сплющило. 59-летний водитель и две пассажирки Lanos от полученных травм скончались на месте.

ДТП Харьков: под Чугуевом погибли три человека

Сейчас следственное управление ГУНП в Харьковской области проводит досудебное расследование по факту дорожно-транспортного происшествия.

Свидетелей и очевидцев ДТП просят обращаться по телефонам: (057) 715-71-64 или 097-222-6970, в следственный отдел расследования преступлений в сфере транспорта к следователю Волкову Игорю Константиновичу.

Ранее РЕДПОСТ писал о смертельной аварии под Харьковом.

ДТП Харьков: под Чугуевом погибли три человека

Источник:   ГУ НП
 Тэги:  дтп, розыск, харьков
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