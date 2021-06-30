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30.06.2021  14:05   

Прощай, Безлюдовка! В водохранилище нашли кишечную палочку. Где еще запрещено купаться? (карта)

Список мест, где стало опасно отдыхать, пополнился еще двумя водными объектами.

Новости Харькова: на Безлюдовке запретили купаться
 
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Харьковский областной лабораторный центр. По информации ведомства, на 29 июня 2021 года перечень мест массового отдыха населения на водных объектах, где качество воды не соответствует гигиеническим требованиям, пополнился еще двумя пляжами, которые находятся в городе Харькове.
 
В воде Безлюдовского и Петренковского водоемов выявлено повышенное содержание лактозоположительных кишечных палочек (9500 и 6200 соответственно при норме не более 5000 на литр, что указывает на вероятную наличие в воде возбудителей кишечных инфекционных заболеваний и является основанием для запрета купания в этих водоемах.
 
Перечень пляжей, которые пока опасны для купания, отражены на карте, которая обновляется при получении новых результатов лабораторных исследований.
 

Напомним, по состоянию на 19 июня в вода в трех зонах отдыха под Харьковом непригодна для купания

Источник:   ХОЛЦ
 Тэги:  харьков, безлюдовка, пляж
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