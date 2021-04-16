16.04.2021 11:30

На Харьковщину незаконно ввезли более 4 тонн запрещенных химикатов из РФ на полмиллиона гривен

Более 4 тонн химикатов пытались ввезти на территорию Украины.

Сотрудники Слобожанской таможни обнаружили незаконный ввоз органических химических соединений массой 4265 кг предварительной стоимостью 510 870,50 грн. Об этом сообщили в пресс-службе Слобожанской таможни.

Товары поступили из Российской Федерации на адрес одной из харьковских организаций. Во время таможенного контроля и оформления товаров по таможенной декларации, был проведен частичный таможенный досмотр и взятие образцов товаров для проведения экспертизы с целью установления характеристик, определяющих для классификации товаров в соответствии с ТНВЭД.

По словам таможенников, код УКТВЭД, который был указан в таможенной декларации, был заменен на другой. И именно этот код товаров подпадает под перечень запрещенных к ввозу на таможенную территорию Украины, ввозимых из Российской Федерации.

Таким образом, в действиях декларанта таможенного брокера предприятия, который подавал декларацию для оформления, усматриваются признаки нарушения таможенных правил, а именно, незаявление по установленной форме точных и достоверных сведений о товарах, подлежащих обязательному декларированию в случае их перемещения через таможенную границу Украины.

В отношении нарушителя составлен протокол ч.1 ст. 472 Таможенного кодекса Украины. Товар, а именно органические химические соединения - изъяты.

Ранее сообщалось, что Слобожанские таможенники обнаружили масштабные махинации в документах на перевозку сладостей.