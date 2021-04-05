05.04.2021 11:12

Вместо маргарина - тонны российских конфет обнаружили на Гоптовке

Слобожанские таможенники обнаружили масштабные махинации в документах на перевозку сладостей.

Сотрудниками таможенного поста "Щербаковка" Слобожанской таможни выявили сокрытие от таможенного контроля масштабной партии сладостей в пункте пропуска "Гоптовка".

Согласно предоставленных к таможенному контролю водителем грузового автомобиля, прибывшего из РФ, товарно-сопроводительных документов, в грузовом отделении автомобиля находились 720 мешков какао-велла (18670 кг) и 221 коробка маргарина (4510 кг).

Однако, в результате проведения таможенного досмотра было установлено, что имеющийся в грузовом отделении автомобиля товар не соответствует сведениям о количестве и наименовании позиций, которые указаны в документах.

А именно, в автомобиле фактически перемещались кондитерские изделия производства Российской Федерации в большом количестве в ассортименте, сотни наименований и десятки тысяч позиций.

Таким образом, гражданином Украины были совершены действия направленные на перемещение в транспортном средстве через пункт пропуска "Гоптовка - Нехотеевка" из России в Украину товаров - масштабной партии кондитерских изделий в ассортименте через таможенную границу Украины с сокрытием от таможенного контроля, то есть с представлением таможенному органу, как основания для перемещения товаров документов, содержащих ложные сведения о наименовании товаров, их количестве и количестве грузовых мест.

Указанные действия имеют признаки нарушения таможенных правил, предусмотренного ч. 1 статьи 483 Таможенного кодекса Украины. На нарушителя составлен протокол, товар изъят.