Вместо маргарина - тонны российских конфет обнаружили на Гоптовке

Слобожанские таможенники обнаружили масштабные махинации в документах на перевозку сладостей.
Сотрудниками таможенного поста "Щербаковка" Слобожанской таможни выявили сокрытие от таможенного контроля масштабной партии сладостей в пункте пропуска "Гоптовка".
Согласно предоставленных к таможенному контролю водителем грузового автомобиля, прибывшего из РФ, товарно-сопроводительных документов, в грузовом отделении автомобиля находились 720 мешков какао-велла (18670 кг) и 221 коробка маргарина (4510 кг).
Однако, в результате проведения таможенного досмотра было установлено, что имеющийся в грузовом отделении автомобиля товар не соответствует сведениям о количестве и наименовании позиций, которые указаны в документах.
А именно, в автомобиле фактически перемещались кондитерские изделия производства Российской Федерации в большом количестве в ассортименте, сотни наименований и десятки тысяч позиций.
Таким образом, гражданином Украины были совершены действия направленные на перемещение в транспортном средстве через пункт пропуска "Гоптовка - Нехотеевка" из России в Украину товаров - масштабной партии кондитерских изделий в ассортименте через таможенную границу Украины с сокрытием от таможенного контроля, то есть с представлением таможенному органу, как основания для перемещения товаров документов, содержащих ложные сведения о наименовании товаров, их количестве и количестве грузовых мест.
Указанные действия имеют признаки нарушения таможенных правил, предусмотренного ч. 1 статьи 483 Таможенного кодекса Украины. На нарушителя составлен протокол, товар изъят.
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