13.01.2023 12:05 Віталій Хінєвіч

Чоловік у Харківській області вдарив ножем дружину та сина

У селі Піщанка чоловік кухонним ножем завдав поранень своїм рідним.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію в Харківській області.

Правоохоронці повідомили, що наприкінці листопада 2022 року мешканець села Піщанка Красноградського району, у ході конфлікту схопив кухонний ніж та наніс ушкодження дружині та сину.

56-річну жінку та 31-річного чоловіка госпіталізували до медичного закладу.

Слідство встановило, що напередодні всі учасники події розпивали алкогольні напої. Під час застілля між ними виникла сварка.

56-річного було затримано та взято під варту терміном на 60 днів.

10 січня слідчим Красноградського РВП скеровано до суду матеріали кримінальної справи з обвинувальним актом для прийняття рішення.



