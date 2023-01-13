13.01.2023 12:05 Віталій Хінєвіч
Чоловік у Харківській області вдарив ножем дружину та сина
У селі Піщанка чоловік кухонним ножем завдав поранень своїм рідним.
Про це повідомляє РЕДПОСТ
із посиланням на Поліцію в Харківській області.
Правоохоронці повідомили, що наприкінці листопада 2022 року мешканець села Піщанка Красноградського району, у ході конфлікту схопив кухонний ніж та наніс ушкодження дружині та сину.
56-річну жінку та 31-річного чоловіка госпіталізували до медичного закладу.
Слідство встановило, що напередодні всі учасники події розпивали алкогольні напої. Під час застілля між ними виникла сварка.
56-річного було затримано та взято під варту терміном на 60 днів.
10 січня слідчим Красноградського РВП скеровано до суду матеріали кримінальної справи з обвинувальним актом для прийняття рішення.
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