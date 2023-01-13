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13.01.2023  12:05   Віталій Хінєвіч

Чоловік у Харківській області вдарив ножем дружину та сина

У селі Піщанка чоловік кухонним ножем завдав поранень своїм рідним.

ніж
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію в Харківській області.
 
Правоохоронці повідомили, що наприкінці листопада 2022 року мешканець села Піщанка Красноградського району, у ході конфлікту схопив кухонний ніж та наніс ушкодження дружині та сину.
 
56-річну жінку та 31-річного чоловіка госпіталізували до медичного закладу.
 
Слідство встановило, що напередодні всі учасники події розпивали алкогольні напої. Під час застілля між ними виникла сварка.
 
56-річного було затримано та взято під варту терміном на 60 днів.
 
10 січня слідчим Красноградського РВП скеровано до суду матеріали кримінальної справи з обвинувальним актом для прийняття рішення.
 
Нагадаємо, у Харківській області мати самотужки намагалася відшукати синів.
 

Источник:   Поліція Харківської області
 Тэги:  криминал, харьков
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