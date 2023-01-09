Рівень радіації у Харкові та області на 9 січня

Ризикованих та азартних операцій сьогодні краще уникати – хіба що у вас на руках усі козирі, і вам відомі карти супротивника.

Ясною погодою нас цей день не порадує - хмари у Харкові закриють небо вже з самого ранку та протримаються до пізнього вечора. Без опадів.