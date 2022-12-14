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14.12.2022  12:35   Віталій Хінєвіч

У Харкові реконструювали котельню, яку зруйнували окупанти (фото)

Котельня онкологічного центру на вул. Гуревича постраждала від обстрілу в травні.

Котельня Харків
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську міську раду.
 
Повідомляється, що завдяки ініціативі мера Харкова було укладено контракт на постачання обладнання між Асоціацією побратимства «Харків-Нюрнберг», Нюрнбургом та Харковом. Для реконструкції від німецьких колег надійшло 14,8 млн грн, і близько 11 млн грн було витрачено власних коштів підприємства.
 
Котельня Харків
 
Сьогодні у котельні замість двох пошкоджених котлів – три нових, замінено насоси та димові труби, систему  хімічного очищення. З’явився бак запасу води. Був зроблений ремонт приміщень. 
 
Котельня Харків
 
Як зазначив технічний директор КП «ХТМ» Євген Кауркін, основним завданням було те, щоб котельня працювала  в автоматичному режимі. 
 
«Це новий стандарт української теплоенергетики, який впроваджується на Харківщині  завдяки підтримці європейських партнерів. Колектив підприємства, як і всі харків’яни, дякують місту-побратиму за таку підтримку», - зазначили на ХТМ.
 
Нагадаємо, у Пунктах Незламності Харкова інтернет буде працювати навіть у блекаут.
 
Источник:   Харківська міська рада
 Тэги:  жкх, харьков
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