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14.12.2022  12:41   Рита Парфенова

Ситуація з виїздом із України 14 грудня на західних пунктах пропуску

У яких пунктах перепустки на західному кордоні України спостерігаються черги.

граница, выезд, украина, пункт пропуска

Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на прес-службу Західного регіонального управління Держприкордонслужби України.

Станом на 12.00 14 грудня черги на виїзд з України спостерігаються перед пунктами пропуску із сусідніми державами:

Республіка Польща:

  • «Устилуг» - 40 легковиків;
  • «Рава-Руська» - 50 легковиків;
  • «Краківець» - 40 легковиків;
  • «Шегині» - 20 легковиків, 4 автобуси, 10 пішоходів.

Словацька Республіка:

  • «Ужгород» -30 легковиків.

Угорщина:

  • «Тиса» -  20 легковиків;
  • «Лужанка» - 40 легковиків.

Румунія:

  • «Порубне» - 40 легковиків.

За добу 13 грудня західні кордони України з ЄС та Молдовою (у Чернівецькій області) перетнули 61 тисяча осіб та 18 тисяч транспортних засобів.

З України минулої доби вибули 31 тисяча осіб. 18 тисяч з них перетнули кордон з Польщею, решта прослідували до інших країн ЄС та Молдови.

До України за минулу добу прослідували 30 тисяч осіб, 26 тисяч з них –  наші співвітчизники.

Источник:   Західне регіональне управління Держприкордонслужби України-Західний кордон
 Тэги:  граница, выезд, украина, пункт пропуска
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