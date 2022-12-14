14.12.2022 12:41 Рита Парфенова

Ситуація з виїздом із України 14 грудня на західних пунктах пропуску

У яких пунктах перепустки на західному кордоні України спостерігаються черги.

Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на прес-службу Західного регіонального управління Держприкордонслужби України.

Станом на 12.00 14 грудня черги на виїзд з України спостерігаються перед пунктами пропуску із сусідніми державами:

Республіка Польща:

«Устилуг» - 40 легковиків;

«Рава-Руська» - 50 легковиків;

«Краківець» - 40 легковиків;

«Шегині» - 20 легковиків, 4 автобуси, 10 пішоходів.

Словацька Республіка:

«Ужгород» -30 легковиків.

Угорщина:

«Тиса» - 20 легковиків;

«Лужанка» - 40 легковиків.

Румунія:

«Порубне» - 40 легковиків.

За добу 13 грудня західні кордони України з ЄС та Молдовою (у Чернівецькій області) перетнули 61 тисяча осіб та 18 тисяч транспортних засобів.



З України минулої доби вибули 31 тисяча осіб. 18 тисяч з них перетнули кордон з Польщею, решта прослідували до інших країн ЄС та Молдови.



До України за минулу добу прослідували 30 тисяч осіб, 26 тисяч з них – наші співвітчизники.