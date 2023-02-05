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05.02.2023  16:00   Дмитро Колонєй

Ігор Терехов розповів, як зміниться Північна Салтівка за новим Генпланом

Про подробиці відновлення постраждалого району мер Харкова Ігор Терехов розповів в ефірі національного телемарафону.


Ігор Терехов розповів, як зміниться Північна Салтівка за новим Генпланом
Як повідомляє РЕДПОСТ, мер Харкова Ігор Терехров розповів в ефірі телемарафону, що за пілотним проєктом, розробленим командою бюро архітектора Нормана Фостера, на Північній Салтівці у пішій доступності від дому будуть магазини, навчальні заклади, спортивні споруди, місця для відпочинку та роботи. Мер зазначив, що там планується будівництво житла нового типу - з підземними паркінгами, системами енергозбереження та локальними котельними.  
 
«Ми презентуємо цей пілотний проєкт містянам, щоб вони розуміли, в яких умовах житимуть після нашої перемоги. Це потребуватиме наполегливої праці 24/7 та значних фінансових ресурсів, але ми це зробимо», - наголосив Ігор Терехов.
 
 

Источник:   Міскрада
 Тэги:  ігор терехов, генплан, харьков, харків, північна салтівка, агрессия россии
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