05.02.2023 16:00 Дмитро Колонєй

Ігор Терехов розповів, як зміниться Північна Салтівка за новим Генпланом

Про подробиці відновлення постраждалого району мер Харкова Ігор Терехов розповів в ефірі національного телемарафону.



Ігор Терехов розповів, як зміниться Північна Салтівка за новим Генпланом



Як повідомляє РЕДПОСТ , мер Харкова Ігор Терехров розповів в ефірі телемарафону, що за пілотним проєктом, розробленим командою бюро архітектора Нормана Фостера, на Північній Салтівці у пішій доступності від дому будуть магазини, навчальні заклади, спортивні споруди, місця для відпочинку та роботи. Мер зазначив, що там планується будівництво житла нового типу - з підземними паркінгами, системами енергозбереження та локальними котельними.

«Ми презентуємо цей пілотний проєкт містянам, щоб вони розуміли, в яких умовах житимуть після нашої перемоги. Це потребуватиме наполегливої праці 24/7 та значних фінансових ресурсів, але ми це зробимо», - наголосив Ігор Терехов.



