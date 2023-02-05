Ігор Терехов розповів, як зміниться Північна Салтівка за новим Генпланом

Про подробиці відновлення постраждалого району мер Харкова Ігор Терехов розповів в ефірі національного телемарафону.
Комментариев: 0
Краще зайнятися тими справами, в яких ніхто вам не указ – вони вдаватимуться напрочуд швидко і чітко.
У Харкові протягом усього дня погода буде похмурою. До полудня опадів не очікується. У другій половині дня можливий дрібний сніг, який до вечора повинен закінчитися.
5 лютого, в день Агафія-Напівхлібника, наші предки перевіряли засіки і упорядковували комори.
влажность:
давление:
ветер: