Як гасили пожежу у вузі після ракетного обстрілу, розповіли у ДСНС (фото)

05.02.2023 15:02 Рита Парфенова

Ранковий ракетний обстріл центру Харкова спричинов пожежу на площі у 50 кв. метрів.

Як повідомили у рятувальників, ворожий обстріл по Київському району міста Харкова спричинив часткові руйнації конструкції 4-го та 5-го поверхів п’ятиповерхової будівлі одного з корпусів вищого навчального закладу та частково пошкодив чотириповерхові житлові будинки.

Сталося декілька осередків горіння на загальній площі близько 50 кв.м. О 10:0 пожежі було оперативно ліквідовано.

На місці події під час ліквідації пожежі працювало 60 чоловік особового складу ДСНС та 11 одиниць пожежно-рятувальної техніки.

Наразі підрозділи ДСНС проводять аварійно-рятувальні роботи у частково зруйнованій ракетою будівлі вишу. На місці працюють 20 чоловік особового складу ДСНС та 5 одиниць рятувальної та інженерної техніки.