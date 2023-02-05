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05.02.2023  15:02   Рита Парфенова

Як гасили пожежу у вузі після ракетного обстрілу, розповіли у ДСНС (фото)

Ранковий ракетний обстріл центру Харкова спричинов пожежу на площі у 50 кв. метрів.

Наслідки обстрілу будівлі навчального закладу та 4-поверхового житлового будинку у Харкові
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на ДСНС у Харківській області.
 
Як повідомили у рятувальників, ворожий обстріл по Київському району міста Харкова спричинив часткові руйнації конструкції 4-го та 5-го поверхів п’ятиповерхової будівлі одного з корпусів вищого навчального закладу та частково пошкодив чотириповерхові житлові будинки.
 
Наслідки обстрілу будівлі навчального закладу та 4-поверхового житлового будинку у Харкові
 
Сталося декілька осередків горіння на загальній площі близько 50 кв.м. О 10:0 пожежі було оперативно ліквідовано.
 
На місці події під час ліквідації пожежі працювало 60 чоловік особового складу ДСНС та 11 одиниць пожежно-рятувальної техніки.
 
Наслідки обстрілу будівлі навчального закладу та 4-поверхового житлового будинку у Харкові
 
Наразі підрозділи ДСНС проводять аварійно-рятувальні роботи у частково зруйнованій ракетою будівлі вишу. На місці працюють 20 чоловік особового складу ДСНС та 5 одиниць рятувальної та інженерної техніки.

Як повідомляв РЕДПОСТ, вранці 5 лютого військові рф вдарили по Харкову двома ракетами, ймовірно, С300.

Читайте всі новини по темі Ракетний обстріл Харкова 5 лютого.
 
Наслідки обстрілу будівлі навчального закладу та 4-поверхового житлового будинку у Харкові

Источник:   ДУ ДСНС
 Тэги:  обстріл харкова 5 лютого, обстріл, харьков, харків, агрессия россии
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