У будинки, яки постраждали від ракетного удару по Харкову, повернули опалення

У житлових будинках, що постраждали внаслідок ранкового обстрілу центру Харкова, фахівці запустили опалення та зараз працюють над відновленням електропостачання.
Про це сьогодні в ефірі національного телемарафону повідомив Харківський міський голова Ігор Терехов, передає РЕДПОСТ
«Наші комунальні служби усі разом працюють, щоб відновити послуги в цих будинках. Зараз ми вже змогли запустити опалення, підключаємо електрику», - повідомив мер.
За його словами, відновлювальні роботи також тривають у пошкодженій будівлі Харківського національного університету міського господарства ім. О. М. Бекетова. Там фахівці продовжують розбирати завали та усувати аварійність пошкоджених ділянок.
Як повідомляв РЕДПОСТ, вранці 5 лютого військові рф вдарили по Харкову двома ракетами, ймовірно, С300.
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Краще зайнятися тими справами, в яких ніхто вам не указ – вони вдаватимуться напрочуд швидко і чітко.
У Харкові протягом усього дня погода буде похмурою. До полудня опадів не очікується. У другій половині дня можливий дрібний сніг, який до вечора повинен закінчитися.
5 лютого, в день Агафія-Напівхлібника, наші предки перевіряли засіки і упорядковували комори.
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