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05.02.2023  14:31   Рита Парфенова

У будинки, яки постраждали від ракетного удару по Харкову, повернули опалення

У житлових будинках, що постраждали внаслідок ранкового обстрілу центру Харкова, фахівці запустили опалення та зараз працюють над відновленням електропостачання.


РЕДПОСТ

Про це сьогодні в ефірі національного телемарафону повідомив Харківський міський голова Ігор Терехов, передає РЕДПОСТ

«Наші комунальні служби усі разом працюють, щоб відновити послуги в цих будинках. Зараз ми вже змогли запустити опалення, підключаємо електрику», - повідомив мер.
 
За його словами, відновлювальні роботи також тривають у пошкодженій будівлі Харківського національного університету міського господарства ім. О. М. Бекетова. Там фахівці продовжують розбирати завали та усувати аварійність пошкоджених ділянок.

Як повідомляв РЕДПОСТ, вранці 5 лютого військові рф вдарили по Харкову двома ракетами, ймовірно, С300.

Читайте всі новини по темі Ракетний обстріл Харкова 5 лютого.

Источник:   ХМР
 Тэги:  обстріл харкова 5 лютого, опалення, жкг, харків, харьков
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