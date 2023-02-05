05.02.2023 14:27 Рита Парфенова

У Куп’янську обстріляна медична установа (фото)

Протягом ждоби обстрілов з артилерії та мінометів зазнали населені пункти Куп'янського, Чугуївського та Харківського районів, що межують з лінією зіткнення.

Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на ранкове зведення ХОВА.

Внаслідок обстрілів Куп'янська пошкоджено адмінбудівлю медичного закладу та приватні житлові будинки.



У Вовчанську вогонь вівся переважно по приватній житловій забудові. Пошкоджено житлові будинки та господарчі споруди, сталися пожежі.



За інформацією Обласного центру екстреної медичної допомоги, протягом доби постраждалих серед цивільних не зафіксовано.

Як раніше писав РЕДПОСТ, внаслідок ракетного обстрілу центру Харкова 5 лютого постраждали п’ятеро людей: 4 мешканців житлових будинків й охоронець вузу.

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