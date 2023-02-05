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05.02.2023  14:27   Рита Парфенова

У Куп’янську обстріляна медична установа (фото)

Протягом ждоби обстрілов з артилерії та мінометів зазнали населені пункти Куп'янського, Чугуївського та Харківського районів, що межують з лінією зіткнення.

У Харківській області внаслідок обстрілів Куп'янська пошкоджено адмінбудівлю медичного закладу

Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на ранкове зведення ХОВА.

Внаслідок обстрілів Куп'янська пошкоджено адмінбудівлю медичного закладу та приватні житлові будинки.

У Вовчанську вогонь вівся переважно по приватній житловій забудові. Пошкоджено житлові будинки та господарчі споруди, сталися пожежі.

За інформацією Обласного центру екстреної медичної допомоги, протягом доби постраждалих серед цивільних не зафіксовано.

У Харківській області внаслідок обстрілів Куп'янська пошкоджено адмінбудівлю медичного закладу

Як раніше писав РЕДПОСТ, внаслідок ракетного обстрілу центру Харкова 5 лютого постраждали п’ятеро людей: 4 мешканців житлових будинків й охоронець вузу.

Читайте всі новини по темі Ракетний обстріл Харкова 5 лютого.

Источник:   Телеграм/Олег Синєгубов
 Тэги:  обстріл, харків, харьков, хова, агрессия россии
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