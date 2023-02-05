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05.02.2023  13:44   Рита Парфенова

Під Харковом батьки всю ніч шукали неповнолітню дитину

У Люботині Харківської області поліцейські швидко розшукали та повернули батькам 14-річну дівчинку.

У Люботині Харківської області поліцейські швидко розшукали та повернули батькам 14-річну дівчинку.

Як повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на відділ комунікації поліції Харківської області, 5 лютого о 08:55 до відділення поліції надійшло повідомлення про зникнення неповнолітньої мешканки міста Люботин.

За словами матері, 14-річна дівчина пішла з дому ввечері 4 лютого після сварки з батьками. Всю ніч вони намагалися знайти доньку, а вранці вирішили звернутися по допомогу до поліції.

Протягом кількох годин оперативники відділення поліції встановили місцезнаходження доньки заявниці. Дівчина знаходилася у свого знайомого. Неповнолітню поліцейські повернули додому.

З дитиною та її батьками поліцейські провели профілактичну бесіду.

 


Источник:   Поліція Харківської області
 Тэги:  розшук, пропав безвісти, харків
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