05.02.2023 13:44 Рита Парфенова

Під Харковом батьки всю ніч шукали неповнолітню дитину

У Люботині Харківської області поліцейські швидко розшукали та повернули батькам 14-річну дівчинку.

Як повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на відділ комунікації поліції Харківської області, 5 лютого о 08:55 до відділення поліції надійшло повідомлення про зникнення неповнолітньої мешканки міста Люботин.



За словами матері, 14-річна дівчина пішла з дому ввечері 4 лютого після сварки з батьками. Всю ніч вони намагалися знайти доньку, а вранці вирішили звернутися по допомогу до поліції.



Протягом кількох годин оперативники відділення поліції встановили місцезнаходження доньки заявниці. Дівчина знаходилася у свого знайомого. Неповнолітню поліцейські повернули додому.



З дитиною та її батьками поліцейські провели профілактичну бесіду.



