05.02.2023 16:30 Дмитро Колонєй
У постраждалих від ранкового обстрілу будинках запустили опалення та відновлюють електропостачання - Ігор Терехов
Про це поінофрмував мер Харкова ігор Терехов.
У постраждалих від ранкового обстрілу будинках запустили опалення та відновлюють електропостачання - Ігор Терехов
Як повідомляє РЕДПОСТ
, мер Харкова Ігор Терехов поінофрмував під час ефіру телемарафону про хід відновлення комунікацій у житлових будинках, які постраждали внаслідок ранкового обстрілу центру Харкова.
«Наші комунальні служби усі разом працюють, щоб відновити послуги в цих будинках. Зараз ми вже змогли запустити опалення, підключаємо електрику», - повідомив мер.
За його словами, відновлювальні роботи також тривають у пошкодженій будівлі Харківського національного університету міського господарства ім. О. М. Бекетова. Там фахівці продовжують розбирати завали та усувати аварійність пошкоджених ділянок.
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