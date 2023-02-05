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05.02.2023  16:30   Дмитро Колонєй

У постраждалих від ранкового обстрілу будинках запустили опалення та відновлюють електропостачання - Ігор Терехов

Про це поінофрмував мер Харкова ігор Терехов.


У постраждалих від ранкового обстрілу будинках запустили опалення та відновлюють електропостачання - Ігор Терехов
Як повідомляє РЕДПОСТ, мер Харкова Ігор Терехов поінофрмував під час ефіру телемарафону про хід відновлення комунікацій у житлових будинках, які постраждали внаслідок ранкового обстрілу центру Харкова. 
 
«Наші комунальні служби усі разом працюють, щоб відновити послуги в цих будинках. Зараз ми вже змогли запустити опалення, підключаємо електрику», - повідомив мер. 
 
За його словами, відновлювальні роботи також тривають у пошкодженій будівлі Харківського національного університету міського господарства ім. О. М. Бекетова. Там фахівці продовжують розбирати завали та усувати аварійність пошкоджених ділянок.
 
Нагадаємо, арніше РЕДПОСТ писав, що Ігор Терехов розповів, як зміниться Північна Салтівка за новим Генпланом.
 

Источник:   Міскрада
 Тэги:  ігор терехов, обстріл, харьков, харків
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