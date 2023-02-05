05.02.2023 16:30 Дмитро Колонєй

У постраждалих від ранкового обстрілу будинках запустили опалення та відновлюють електропостачання - Ігор Терехов

Про це поінофрмував мер Харкова ігор Терехов.



У постраждалих від ранкового обстрілу будинках запустили опалення та відновлюють електропостачання - Ігор Терехов



Як повідомляє РЕДПОСТ , мер Харкова Ігор Терехов поінофрмував під час ефіру телемарафону про хід відновлення комунікацій у житлових будинках, які постраждали внаслідок ранкового обстрілу центру Харкова.

«Наші комунальні служби усі разом працюють, щоб відновити послуги в цих будинках. Зараз ми вже змогли запустити опалення, підключаємо електрику», - повідомив мер.

За його словами, відновлювальні роботи також тривають у пошкодженій будівлі Харківського національного університету міського господарства ім. О. М. Бекетова. Там фахівці продовжують розбирати завали та усувати аварійність пошкоджених ділянок.



