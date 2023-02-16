Прогноз погоди у Харкові на 16 лютого

З ранку до самого вечора у Харкові небо буде вкрите хмарами. Без опадів.
Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.
Вранці хмарно з проясненнями, ймовірність опадів 7%. Температура повітря -6°...-4°C (відчувається як -12°C). Вітер північний, 3 м/с. Вологість повітря 94%. Атмосферний тиск 758 мм рт.ст.
Вдень хмарно, ймовірність опадів 3%. Температура повітря -3°...-2°C (відчувається як -7°C). Вітер північний, 3 м/с. Вологість повітря 89%. Атмосферний тиск 758 мм рт.ст.
Ввечері хмарно, ймовірність опадів 2%. Температура повітря -3°...-4°C (відчувається як -7°C). Вітер північно-західний, 3 м/с. Вологість повітря 83%. Атмосферний тиск 758 мм рт.ст.
Падають великі пластівці снігу – до сирого та дощового літа.
Шумить ліс – до відлиги чи снігопаду, тріщить – до тривалих морозів.
Горобці голосно цвірінькають – весна не за горами.
Головним трендом дня буде накопичення запасів у будь-яких видах. Не чиніть опір цьому, але й не дійте з гарячого.
З ранку до самого вечора у Харкові небо буде вкрите хмарами. Без опадів.
16 лютого в Україні відзначається День Єднання.
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