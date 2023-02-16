    
Главная Цього дня Погода Прогноз погоди у Харкові на 16 лютого
16.02.2023  06:00   Рита Парфенова

Прогноз погоди у Харкові на 16 лютого

З ранку до самого вечора у Харкові небо буде вкрите хмарами. Без опадів.

харків

Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.

Вранці хмарно з проясненнями, ймовірність опадів 7%. Температура повітря -6°...-4°C (відчувається як -12°C). Вітер північний, 3 м/с. Вологість повітря 94%. Атмосферний тиск 758 мм рт.ст.

Вдень хмарно, ймовірність опадів 3%. Температура повітря -3°...-2°C (відчувається як -7°C). Вітер північний, 3 м/с. Вологість повітря 89%. Атмосферний тиск 758 мм рт.ст.

Ввечері хмарно, ймовірність опадів 2%. Температура повітря -3°...-4°C (відчувається як -7°C). Вітер північно-західний, 3 м/с. Вологість повітря 83%. Атмосферний тиск 758 мм рт.ст.

Народні прикмети

Падають великі пластівці снігу – до сирого та дощового літа.

Шумить ліс – до відлиги чи снігопаду, тріщить – до тривалих морозів.

Горобці голосно цвірінькають – весна не за горами.

 


Тэги:  прогноз погоди, харків, харьков
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
15.02 Погода Прогноз погоди у Харкові на 15 лютого 14.02 Погода Прогноз погоди у Харкові на 14 лютого 13.02 Погода Прогноз погоди у Харкові на 13 лютого
 
 
 

 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2023 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 