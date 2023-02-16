16.02.2023 06:00 Рита Парфенова

Прогноз погоди у Харкові на 16 лютого

З ранку до самого вечора у Харкові небо буде вкрите хмарами. Без опадів.

Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.

Вранці хмарно з проясненнями, ймовірність опадів 7%. Температура повітря -6°...-4°C (відчувається як -12°C). Вітер північний, 3 м/с. Вологість повітря 94%. Атмосферний тиск 758 мм рт.ст.

Вдень хмарно, ймовірність опадів 3%. Температура повітря -3°...-2°C (відчувається як -7°C). Вітер північний, 3 м/с. Вологість повітря 89%. Атмосферний тиск 758 мм рт.ст.

Ввечері хмарно, ймовірність опадів 2%. Температура повітря -3°...-4°C (відчувається як -7°C). Вітер північно-західний, 3 м/с. Вологість повітря 83%. Атмосферний тиск 758 мм рт.ст.

Народні прикмети

Падають великі пластівці снігу – до сирого та дощового літа.



Шумить ліс – до відлиги чи снігопаду, тріщить – до тривалих морозів.



Горобці голосно цвірінькають – весна не за горами.



