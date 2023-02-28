28.02.2023 06:00 Рита Парфенова

Прогноз погоди у Харкові на 28 лютого

У Харкові ранкові хмари швидко зникнуть, та починаючи з середини дня погода буде ясною. Уночі можливий сніг. Вранці він стихне, та більше цього дня опади не розпочнуться.

Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.

Вранці мінлива хмарність, ймовірність опадів 16%. Температура повітря -3°...-2°C (відчувається як -5°C). Вітер північний, 4 м/с. Вологість повітря 90%. Атмосферний тиск 757 мм рт.ст.

Вдень ясно, ймовірність опадів 2%. Температура повітря -1°...0°C (відчувається як -3°C). Вітер північний, 4 м/с. Вологість повітря 85%. Атмосферний тиск 758 мм рт.ст.

Ввечері ясно, ймовірність опадів 2%. Температура повітря -2°...-3°C (відчувається як -2°C). Вітер північно-східний, 4 м/с. Вологість повітря 80%. Атмосферний тиск 757 мм рт.ст.

Народні прикмети

У давнину говорили, що 28 лютого зима з весною починають боротьбу: “Кому йти вперед, а кому назад повертатися”.

Бурульки висять великі – весна буде рання та довга.

Яскраво-червоний захід сонця 28 лютого віщує сильний сніг.

Якщо до 28 лютого залишилося мало снігу, це обіцяє поганий урожай.

Якщо вночі на небі багато зірок, то незабаром народиться багато ягнят.

Яка погода сьогодні, такою буде у вересні.



