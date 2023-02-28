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28.02.2023  06:00   Рита Парфенова

Прогноз погоди у Харкові на 28 лютого

У Харкові ранкові хмари швидко зникнуть, та починаючи з середини дня погода буде ясною. Уночі можливий сніг. Вранці він стихне, та більше цього дня опади не розпочнуться.

харків

Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.

Вранці мінлива хмарність, ймовірність опадів 16%. Температура повітря -3°...-2°C (відчувається як -5°C). Вітер північний, 4 м/с. Вологість повітря 90%. Атмосферний тиск 757 мм рт.ст.

Вдень ясно, ймовірність опадів 2%. Температура повітря -1°...0°C (відчувається як -3°C). Вітер північний, 4 м/с. Вологість повітря 85%. Атмосферний тиск 758 мм рт.ст.

Ввечері ясно, ймовірність опадів 2%. Температура повітря -2°...-3°C (відчувається як -2°C). Вітер північно-східний, 4 м/с. Вологість повітря 80%. Атмосферний тиск 757 мм рт.ст.

Народні прикмети

  • У давнину говорили, що 28 лютого зима з весною починають боротьбу: “Кому йти вперед, а кому назад повертатися”.
  • Бурульки висять великі – весна буде рання та довга.
  • Яскраво-червоний захід сонця 28 лютого віщує сильний сніг.
  • Якщо до 28 лютого залишилося мало снігу, це обіцяє поганий урожай.
  • Якщо вночі на небі багато зірок, то незабаром народиться багато ягнят.
  • Яка погода сьогодні, такою буде у вересні.

Тэги:  прогноз погоди, погода, харків
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