Прогноз погоди у Харкові на 28 лютого

У Харкові ранкові хмари швидко зникнуть, та починаючи з середини дня погода буде ясною. Уночі можливий сніг. Вранці він стихне, та більше цього дня опади не розпочнуться.
Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.
Вранці мінлива хмарність, ймовірність опадів 16%. Температура повітря -3°...-2°C (відчувається як -5°C). Вітер північний, 4 м/с. Вологість повітря 90%. Атмосферний тиск 757 мм рт.ст.
Вдень ясно, ймовірність опадів 2%. Температура повітря -1°...0°C (відчувається як -3°C). Вітер північний, 4 м/с. Вологість повітря 85%. Атмосферний тиск 758 мм рт.ст.
Ввечері ясно, ймовірність опадів 2%. Температура повітря -2°...-3°C (відчувається як -2°C). Вітер північно-східний, 4 м/с. Вологість повітря 80%. Атмосферний тиск 757 мм рт.ст.
Бажання беруть гору над розумом, так що протистояти спокусам дуже важко. Крім того, є ризик потрапити під чужий вплив – уникайте спілкування з тими, хто вам неприємний.
У Харкові ранкові хмари швидко зникнуть, та починаючи з середини дня погода буде ясною. Уночі можливий сніг. Вранці він стихне, та більше цього дня опади не розпочнуться.
День штурманської служби авіації ВПС України відзначається щорічно 28 лютого, починаючи з 2008 року.
влажность:
давление:
ветер: