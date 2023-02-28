Гороскоп на 28 лютого для всіх знаків зодіаку: що обіцяють зірки

Бажання беруть гору над розумом, так що протистояти спокусам дуже важко. Крім того, є ризик потрапити під чужий вплив – уникайте спілкування з тими, хто вам неприємний.
Зірки радять Овну вирушити у творчий політ. Йому достатньо лише захотіти, щоб стати генератором нестандартних ідей! Для цього Овну не обов'язково бути художником чи письменником: у будь-якій справі, де потрібний креативний підхід, він зможе проявити себе на «відмінно». А ось щодо точних наук ситуація буде зворотною, тому якщо робота Овна пов'язана, наприклад, з бухгалтерією, йому краще зайнятися продумуванням стратегії, а не підрахунком нулів.
Тельцю слід бути обережніше з грошима – не важливо, чи його власний це гаманець чи ні. День схиляє його до спонтанних покупок, великих витрат, ризикованих вкладень та грошових авантюр. Завдяки такому марнотратному настрою, Тельцеві набагато легше втратити, ніж придбати. А це означає, що йому слід у цей день триматися подалі від грошей і всього, що пов'язано з ними.
За що б Близнюки не взялися, вони схоплюватимуть усе на льоту! Їхній мозок обіцяє працювати чітко, як комп'ютер, завдяки чому Близнюки здатні не тільки оцінити чужі ідеї, але й зробити пару-трійку власних. У будь-яких справах, у яких Близнюки візьмуть участь, вони прорахують усі кроки на кілька кроків уперед. Це допоможе їм діяти рішуче, але без помилок і знайти вигоду для себе навіть там, де ніхто з оточуючих цього не очікував!
На Раків чекає насичений емоціями день – причому, в основному, приємними емоціями. Ситуація може порадувати його якимись подіями чи очікуванням їх. Можливо, начальство пообіцяє Раку просування в кар'єрі, його чимось порадують близькі або на нього чекають якісь інші привабливі бонуси. Окрилений надіями та перспективами, він може весь день перебувати у стані приємного збудження. Однак, незважаючи на всі плюси, емоції відволікатимуть Рака від запланованих справ.
Зірки радять Леву частіше дослухатися голосу своєї інтуїції: вона не підведе! День надає йому хороший шанс отримати вигоду або зробити крок вгору кар'єрними сходами. Але скористатися цим шансом Лев зможе тільки якщо прийматиме рішення серцем, а не головою. Справа в тому, що для логічних висновків у Лева може не виявитися потрібної інформації, а ось його підсвідомість буде на висоті, даючи йому напрочуд слушні та прибуткові поради.
Найкращим, що Діва може зробити, це відкрити у своєму житті нову сторінку. Зірки радять їй пошукати нові шляхи для вирішення звичних проблем, а заразом і внести у свої будні свіжий струмінь. Можливо, для цього Діві потрібно по-новому розставити меблі в будинку, розробити свіжу стратегію у справах або оновити гардероб. Зробивши це, Діва може розраховувати на перспективний результат.
Терези може чекати несподівана звістка, яка внесе корективи до їхніх планів. Можливо, ця новина має відношення до особистого життя Терезів, а може, вона пов'язана з якимись подіями у їхніх справах. Так чи інакше, Терезам доведеться переглянути свій початковий графік. Не виключено, що чимало часу у них піде на обговорення чи обмірковування новин, тому Терезам нелегко буде виконати все, що вони спочатку планували.
Для Скорпіона день рішучих дій! Щоб виграти бій, у нього спочатку треба вступити, і це слушний час для того, щоб почати битву, якщо вона вже назріла. Зірки наділяють Скорпіона цілеспрямованістю, відвагою, умінням давати відсіч і жорстко стояти на своєму. Завдяки бійцівським якостям, Скорпіон не тільки здатний піти врозріз думці оточуючих, а й відстояти свою точку зору і в результаті – здобути перемогу.
Стрілець може відчувати сумніви та коливання з будь-якого питання. Навіть у дрібницях Стрільцеві буде важко дійти рішення, так що він просто віддасть перевагу відкласти питання на потім або ж перекласти на чиїсь плечі. Зате у невпевненості є й інша сторона: Стрілець не діятиме необдумано. Завдяки цьому можливість помилок у справах у обережного Стрільця близька до абсолютного нуля.
Ситуація може вимагати від Козерога взятися за ті справи, які він давно відкладав у довгий ящик. Можливо, він просто не знав, як до них підступитись! Якщо ж він не почне, то, не виключено, не зможе впоратися вже ніколи. Так що не варто шукати виправдання бездіяльності і лінощів - ніщо так не заважає просуванню вперед, як завали, що накопичилися. Розправившись з ними, Козеріг позбавиться гир на своїх ногах!
За що б Водолій не взявся, його таланти важко не помітити і не оцінити! Він здатний добре впоратися з будь-якою справою і показати себе навколишнім з найвигіднішого боку. Особливо сильне враження йому вдасться справити на тих, з ким Водолій до цього знайомий не був. Тому якщо на нього чекають зустрічі з новими людьми чи ділові переговори – кращого дня для цього йому не знайти!
Риби можуть відчувати труднощі у спілкуванні з людьми – друзями, близькими, колегами з роботі. Якщо ситуація вимагатиме викласти перед ними свою ідею або план, Риби здатні відчути невпевненість і незручність. Проте об'єктивних причин для побоювань вони не мають: оточуючі налаштовані до Рибам прихильно, і якщо вони захочуть, то цілком здатні донести до них свої думки.
Бажання беруть гору над розумом, так що протистояти спокусам дуже важко. Крім того, є ризик потрапити під чужий вплив – уникайте спілкування з тими, хто вам неприємний.
У Харкові ранкові хмари швидко зникнуть, та починаючи з середини дня погода буде ясною. Уночі можливий сніг. Вранці він стихне, та більше цього дня опади не розпочнуться.
День штурманської служби авіації ВПС України відзначається щорічно 28 лютого, починаючи з 2008 року.
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