05.03.2023 06:00 Рита Парфенова

Прогноз погоди у Харкові на 5 березня

Ясним небо у Харкові буде тільки вранці, потім його затягне хмарами, які протримаються до пізнього вечора. Без опадів.

Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.

Вранці малохмарно, ймовірність опадів 2%. Температура повітря 0°...+1°C (відчувається як -2°C). Вітер західний, 8 м/с. Вологість повітря 78%. Атмосферний тиск 740 мм рт.ст.

Вдень мінлива хмарність, ймовірність опадів 2%. Температура повітря +3°...+1°C (відчувається як -1°C). Вітер західний, 8 м/с. Вологість повітря 62%. Атмосферний тиск 743 мм рт.ст.

Ввечері мінлива хмарність, ймовірність опадів 2%. Температура повітря -1°...-2°C (відчувається як -1°C). Вітер західний, 7 м/с. Вологість повітря 55%. Атмосферний тиск 744 мм рт.ст.

Народні прикмети

Погода 5 березня достатньо мінлива: може бути як відлига, так і мороз.

У давнину примітили: "якщо у цей день сніг тане, то довго не розтане".

Саме 5 березня починається раннє руйнування стійкого сніжного покрову.

Дивилися, який сьогодні день: якщо йде сніг, значить рік буде неврожайним.

Літають зграї ворон у небі, треба чекати на снігопад.

Якщо 5 березня йде сніг з дощем — скоро бурхливо розлиються ріки.

Раніше РЕДПОСТ писав, що з 5 по 8 березня магнітна буря накриє всю планету.



