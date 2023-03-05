Прогноз погоди у Харкові на 5 березня

Ясним небо у Харкові буде тільки вранці, потім його затягне хмарами, які протримаються до пізнього вечора. Без опадів.
Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.
Вранці малохмарно, ймовірність опадів 2%. Температура повітря 0°...+1°C (відчувається як -2°C). Вітер західний, 8 м/с. Вологість повітря 78%. Атмосферний тиск 740 мм рт.ст.
Вдень мінлива хмарність, ймовірність опадів 2%. Температура повітря +3°...+1°C (відчувається як -1°C). Вітер західний, 8 м/с. Вологість повітря 62%. Атмосферний тиск 743 мм рт.ст.
Ввечері мінлива хмарність, ймовірність опадів 2%. Температура повітря -1°...-2°C (відчувається як -1°C). Вітер західний, 7 м/с. Вологість повітря 55%. Атмосферний тиск 744 мм рт.ст.
Раніше РЕДПОСТ писав, що з 5 по 8 березня магнітна буря накриє всю планету.
Навколишні не оцінять нових проектів та ініціатив. Справи краще вести в режимі «повільно, але правильно», спокійно розуміючись на старих завалах.
Ясним небо у Харкові буде тільки вранці, потім його затягне хмарами, які протримаються до пізнього вечора. Без опадів.
Щорічно у першу неділю березня відзначається Міжнародний день дитячого телебачення та радіомовлення.
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