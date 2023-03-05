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05.03.2023  06:00   Рита Парфенова

Прогноз погоди у Харкові на 5 березня

Ясним небо у Харкові буде тільки вранці, потім його затягне хмарами, які протримаються до пізнього вечора. Без опадів.

мінлива хмарність

Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.

Вранці малохмарно, ймовірність опадів 2%. Температура повітря 0°...+1°C (відчувається як -2°C). Вітер західний, 8 м/с. Вологість повітря 78%. Атмосферний тиск 740 мм рт.ст.

Вдень мінлива хмарність, ймовірність опадів 2%. Температура повітря +3°...+1°C (відчувається як -1°C). Вітер західний, 8 м/с. Вологість повітря 62%. Атмосферний тиск 743 мм рт.ст.

Ввечері мінлива хмарність, ймовірність опадів 2%. Температура повітря -1°...-2°C (відчувається як -1°C). Вітер західний, 7 м/с. Вологість повітря 55%. Атмосферний тиск 744 мм рт.ст.

Народні прикмети

  • Погода 5 березня достатньо мінлива: може бути як відлига, так і мороз.
  • У давнину примітили: "якщо у цей день сніг тане, то довго не розтане".
  • Саме 5 березня починається раннє руйнування стійкого сніжного покрову.
  • Дивилися, який сьогодні день: якщо йде сніг, значить рік буде неврожайним.
  • Літають зграї ворон у небі, треба чекати на снігопад.
  • Якщо 5 березня йде сніг з дощем — скоро бурхливо розлиються ріки.

Раніше РЕДПОСТ писав, що з 5 по 8 березня магнітна буря накриє всю планету.

 


Тэги:  прогноз погоди, погода, харків
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