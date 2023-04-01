Рівень радіації у Харкові та області на 1 квітня

Наскільки небезпечний радіаційний фон в місті та області, повідомили співробітники лабораторного центру.
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на Обласний харківський лабцентр, за даними моніторингових досліджень фахівців центру, станом на 1 квітня 2023 року радіаційний фон відповідає нормативним показникам:
Нагадаємо, арніше РЕДПОСТ наводив рівен радіаційного фону 31 березня 2023 року.
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Сьогодні все, посіяне раніше, обіцяє дати свої сходи, тож на тих, хто довго й уперто йшов до своєї мрії, можуть чекати приємні сюрпризи.
Звичай веселитися, жартувати та обманювати один одного саме 1 квітня існує у дуже багатьох країнах.
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