24.01.2023 13:50 Віталій Хінєвіч
Внаслідок ворожого обстрілу Харківської області поранено 5 мирних жителів
Окупанти обстріляли населені пункти Харківщини.
Про це повідомляє РЕДПОСТ
із посиланням на Харківську обласну прокуратуру.
Повідомляється, що 23 січня ворог обстріляв місто Куп'янськ. Були потрапляння до житлових будинків та складських приміщень.
24 січня близько 11:00 окупанти здійснили артилерійський обстріл селі Липці. Поранення отримали чоловік та жінка.
У Вовчанську внаслідок ворожих артобстрілів пошкоджено низку приватних домоволодінь. Отримали поранення троє мирних мешканців.
Правоохоронці зафіксували злочини окупантів та зібрали речові докази. Відкрито кримінальні справи згідно з частиною 1 статті 438 Кримінального кодексу України.
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