22.01.2023 10:55 Віталій Хінєвіч

У Харкові пройде серія спортивних тренувань

Управління менеджменту і маркетингу в сфері спорту Департаменту у справах сім'ї, молоді та спорту запрошує бажаючих активно провести час.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Kharkiv SPORT City.

У ТРЦ “Нікольський” на мінус третьому поверсі підземного паркінгу пройде серія відкритих спортивних тренувань.

У рамках заходу пройде легке тренування, потім усі охочі зможуть долучитися до запальної зумби та вивчити танцювальну зв’язку разом із тренерами “Sobko Fitness Family».

Також на учасників чекатиме розіграш подарунків від Управління. Захід пройде 28 січня в 15:00.



