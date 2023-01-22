    
Главная Новини Харкова Спорт У Харкові пройде серія спортивних тренувань
22.01.2023  10:55   Віталій Хінєвіч

У Харкові пройде серія спортивних тренувань

Управління менеджменту і маркетингу в сфері спорту Департаменту у справах сім'ї, молоді та спорту запрошує бажаючих активно провести час.

Харків спорт
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Kharkiv SPORT City.
 
У ТРЦ “Нікольський” на мінус третьому поверсі підземного паркінгу пройде серія відкритих спортивних тренувань.
 
У рамках заходу пройде легке тренування, потім усі охочі зможуть долучитися до запальної зумби та вивчити танцювальну зв’язку разом із тренерами “Sobko Fitness Family».
 
Також на учасників чекатиме розіграш подарунків від Управління. Захід пройде 28 січня в 15:00.
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що Artishop продовжує серію благодійних ярмарок у Польщі.
 

Источник:   Kharkiv SPORT City
 Тэги:  харьков, спорт
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
22.01 Надзвичайні події Медики врятували життя харків'янці 22.01 Суспільство Ігор Терехов привітав із Днем Соборності 22.01 Надзвичайні події Ворог у Харківській області поранив дитину
 
 
 

 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2023 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 