У Харкові пройде серія спортивних тренувань

Управління менеджменту і маркетингу в сфері спорту Департаменту у справах сім'ї, молоді та спорту запрошує бажаючих активно провести час.
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Зірки радять не зачіпати чужих почуттів та інтересів – це може скінчитися плачевно. Зате день підігріватиме амбіції та честолюбство, допомагаючи досягати успіхів у роботі, кар'єрі та коханні.
У Харкові хмарна погода буде триматися до самого вечора. Без опадів.
Щорічно 22 січня відзначається День Соборності – у день проголошення 1919 року Акту Злуки.
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