22.01.2023 21:57 Дмитро Колонєй
Тосканський суп із білої квасолі з часниковими грінками
Легкий у приготуванні та дієтичний суп.
Як пише РЕДПОСТ
, для приготування можна використовувати як звичайну квасолю, що значно збільшить час його приготування, так і банну покупку. Як правило, його подають із часниковими грінками.
Легкий тосканський суп із білої квасолі
Продукти:
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3 столові ложки оливкової олії
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2 середні моркви, нарізані кружальцями
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1 середня цибулина цибулі дрібно нарізана
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1 стебло селери, дрібно нарізане
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1 зубчик часнику, дрібно нарізаний
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3 гілочки свіжого орегано
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¼ чайної ложки солі
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Чорний перець за смаком
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2 банки білої квасолі у власному соку
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5 склянок курячого бульйону або овочевого бульйону
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4 склянки листя шпинату
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Тертий сир Пармезан
Для тостів:
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½ багета, нарізаного тонкими скибочками
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Оливкова олія
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½ склянки тертого пармезану
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2 зубчики подрібненого часнику
Покроковий рецепт приготування
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У суповій каструлі розігрійте оливкову олію.
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Додайте нарізані моркву, цибулю, селера, часник, свіжі гілочки орегано, сіль та перець за смаком.
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Тушкуйте, періодично помішуючи на середньому вогні протягом 10 хвилин.
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Злийте сік із квасолі, промийте її холодною водою і просушіть.
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У тарілці розімніть товкачем або виделкою склянки квасолі.
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Товчену квасолю додайте в каструлю до овочів і тушкуйте на середньому вогні протягом 2-х хвилин.
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Додайте цілу квасолю в каструлю і ретельно перемішайте.
-
Залийте курячий бульйон та доведіть суп до кипіння.
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Зменшіть вогонь, накрийте нещільною кришкою і варіть протягом 20 хвилин. Додайте сіль та перець за смаком.
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Змішайте пару ложок оливкової олії з давленим часником.
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Наріжте половину багету тонкими скибочками.
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Обсмажте хліб на сковороді без додавання олії до золотистого кольору з обох боків.
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Гарячі тости намажте олією і посипте сиром. Ви можете використовувати тостер.
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Якщо у вас немає тостеру, готові тости з сиром помістіть на хвилину на сковороду під кришку, щоб пармезан розплавився.
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У майже готовий суп додайте промите в холодній воді листя шпинату і варіть протягом 2-х хвилин, поки зелень в'яне.
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Зніміть суп з вогню, розлийте по мисках, посипте орегано і тертим пармезаном і подавайте до столу з часничними грінками, що хрумтять. Смачного!
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