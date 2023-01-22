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22.01.2023  21:57   Дмитро Колонєй

Тосканський суп із білої квасолі з часниковими грінками

Легкий у приготуванні та дієтичний суп.

Як приготувати тосканський суп із білої квасолі з часниковими грінками
 
Як пише РЕДПОСТ, для приготування можна використовувати як звичайну квасолю, що значно збільшить час його приготування, так і банну покупку. Як правило, його подають із часниковими грінками.
 

Легкий тосканський суп із білої квасолі

Продукти:

 

  • 3 столові ложки оливкової олії
  • 2 середні моркви, нарізані кружальцями
  • 1 середня цибулина цибулі дрібно нарізана
  • 1 стебло селери, дрібно нарізане
  • 1 зубчик часнику, дрібно нарізаний
  • 3 гілочки свіжого орегано
  • ¼ чайної ложки солі
  • Чорний перець за смаком
  • 2 банки білої квасолі у власному соку
  • 5 склянок курячого бульйону або овочевого бульйону
  • 4 склянки листя шпинату
  • Тертий сир Пармезан

Для тостів:

 

  • ½ багета, нарізаного тонкими скибочками
  • Оливкова олія
  • ½ склянки тертого пармезану
  • 2 зубчики подрібненого часнику

Покроковий рецепт приготування

 

  1. У суповій каструлі розігрійте оливкову олію.
  2. Додайте нарізані моркву, цибулю, селера, часник, свіжі гілочки орегано, сіль та перець за смаком.
  3. Тушкуйте, періодично помішуючи на середньому вогні протягом 10 хвилин.
  4. Злийте сік із квасолі, промийте її холодною водою і просушіть.
  5. У тарілці розімніть товкачем або виделкою склянки квасолі.
  6. Товчену квасолю додайте в каструлю до овочів і тушкуйте на середньому вогні протягом 2-х хвилин.
  7. Додайте цілу квасолю в каструлю і ретельно перемішайте.
  8. Залийте курячий бульйон та доведіть суп до кипіння.
  9. Зменшіть вогонь, накрийте нещільною кришкою і варіть протягом 20 хвилин. Додайте сіль та перець за смаком.
  10. Змішайте пару ложок оливкової олії з давленим часником.
  11. Наріжте половину багету тонкими скибочками.
  12. Обсмажте хліб на сковороді без додавання олії до золотистого кольору з обох боків.
  13. Гарячі тости намажте олією і посипте сиром. Ви можете використовувати тостер.
  14. Якщо у вас немає тостеру, готові тости з сиром помістіть на хвилину на сковороду під кришку, щоб пармезан розплавився.
  15. У майже готовий суп додайте промите в холодній воді листя шпинату і варіть протягом 2-х хвилин, поки зелень в'яне.
  16. Зніміть суп з вогню, розлийте по мисках, посипте орегано і тертим пармезаном і подавайте до столу з часничними грінками, що хрумтять. Смачного!

 


Тэги:  рецепт, суп, фасоль, гренки
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