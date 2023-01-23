23.01.2023 06:00

Прогноз погоди у Харкові на 23 січня

Хмари, що вкривали небо у Харкові вранці, вдень зникнуть, і до самого вечора вони вже не з'являться. Без опадів.

Вранці ясно, ймовірність опадів 2%. Температура повітря -3°...-1°C (відчувається як -5°C). Вітер східний, 5 м/с. Вологість повітря 76%. Атмосферний тиск 765 мм рт.ст.

Вдень ясно, ймовірність опадів 2%. Температура повітря +1°...-2°C (відчувається як -1°C). Вітер східний, 6 м/с. Вологість повітря 68%. Атмосферний тиск 766 мм рт.ст.

Ввечері ясно, ймовірність опадів 2%. Температура повітря -2°...-3°C (відчувається як -2°C). Вітер східний, 6 м/с. Вологість повітря 60%. Атмосферний тиск 766 мм рт.ст.

Народні прикмети

Природні явища цього дня вказували на погоду майбутнього літа.

Якщо буде іній на деревах та стогах, то літо буде мокрим і холодним.

Якщо вітер дме з півдня – на грозове літо.

Якщо наші пращури цього дня спостерігали за інеєм, то вірили, що 15–16 червня буде дощ.



