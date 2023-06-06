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06.06.2023  14:52   

У Харкові чоловік помер, коли переходив вулицю

Правоохоронці встановлюють обставини смерті чоловіка у Слобідському районі Харкова

Поліція встановлює обставини смерті чоловіка у Слобідському районі Харкова

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Національну поліцію України.

Попередньо встановлено, що 72-річному чоловіку раптово стало погано на проїжджій частини і він помер.

Повідомлення про подію надійшло до поліції 6 червня близько 6:40.

На місце події виїжджала слідчо-оперативна група. Видимих ознак насильницької смерті на тілі померлого правоохоронці не виявили.

Вирішується питання про відкриття кримінального провадження за ч.1 ст. 115 Кримінального кодексу України з приміткою «раптова смерть».

Раніше РЕДПОСТ писав, що необережність при палінні коштувала життя мешканці селища Печеніги на Харківщині.

 

Тэги:  смерть, поліція, харків
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