У Харкові чоловік помер, коли переходив вулицю

Правоохоронці встановлюють обставини смерті чоловіка у Слобідському районі Харкова
Попередньо встановлено, що 72-річному чоловіку раптово стало погано на проїжджій частини і він помер.
Повідомлення про подію надійшло до поліції 6 червня близько 6:40.
На місце події виїжджала слідчо-оперативна група. Видимих ознак насильницької смерті на тілі померлого правоохоронці не виявили.
Вирішується питання про відкриття кримінального провадження за ч.1 ст. 115 Кримінального кодексу України з приміткою «раптова смерть».
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