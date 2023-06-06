У центрі Харкова обмежили рух транспорту

06.06.2023 14:28 Рита Парфенова

Через ліквідацію наслідків ракетного удару по центру Харкова обмежили рух транспортних засобів в районі вулиці Римарській.

тимчасово обмежено рух транспортних засобів по вулиці Римарській та вулиці Петра Григоренка.

Це пов'язано з проведенням невідкладних ремонтних робіт по ліквідації наслудків ракетного кдару.