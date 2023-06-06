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06.06.2023  14:28   Рита Парфенова

У центрі Харкова обмежили рух транспорту

Через ліквідацію наслідків ракетного удару по центру Харкова обмежили рух транспортних засобів в районі вулиці Римарській.

у районі вулиці Римарській обмежили рух транспорта
 
Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Патрульну поліцію, тимчасово обмежено рух транспортних засобів по вулиці Римарській та вулиці Петра Григоренка.
 
Це пов'язано з проведенням невідкладних ремонтних робіт по ліквідації наслудків ракетного кдару.
 
Рух вулицями дозволено лише для екстрених та ремонтних служб. Патрульні поліцейські здійснюють відвід цивільного транспорту та забезпечують безперешкодний проїзд ремонтної техніки.
 
Обмеження діятимуть на час виконання ремонтних робіт.
 
Водіів просять врахувати тимчасові зміни у русі та завчасно спланувати свій маршрут.
 
Раніше РЕДПОСТ, писав, що рух транспорту по Григорівському шосе, на ділянці від вул. Петра Болбочана до вул. Камської, буде заборонений з 5 червня по 31 липня.

 

Источник:   Патрульна поліція
 Тэги:  транспорт, заборона руху, харків
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