У Харкові швидка допомога потрапила у потрійну ДТП (відео)

У Харкові на проспекті Героїв Харкова сталася ДТП з участю карети швидкої допомоги та двох легкових авто.
Як повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на місцеві телеграм-канали, 6 черня біля будинку № по проспекту Героїв Харкова сталася дорожно-транспортна пригода з участю швидкої допомоги та двох легковіків.
Авто швидкої виявилося буквально затиснутим між двома автомобілями: попереду врізався у автомобіль, що виїжджав на проспект, ззаду в нього врізався легковик, що їхав в попутному напрямку.
Медики везли літню жінку у лікарню. На місце ДТП прибула ще одна карета швидкої, щоб продовжити госпіталізацію хворої.
Комментариев: 0
Зірки радять не братися за відповідальні справи. Краще добре відпочити, розслабитися, порадіти життю, набратися сил.
Незважаючи на ясну ніч, ранок у Харкові очікується похмурим. Хмари займатимуть своє місце під сонцем до самого вечора. Без опадів.
Щороку 6 червня відзначається професійне свято всіх українських журналістів, кореспондентів та репортерів.
влажность:
давление:
ветер: