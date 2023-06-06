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06.06.2023  13:51   

У Харкові швидка допомога потрапила у потрійну ДТП (відео)

У Харкові на проспекті Героїв Харкова сталася ДТП з участю карети швидкої допомоги та двох легкових авто.



Як повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на місцеві телеграм-канали, 6 черня біля будинку № по проспекту Героїв Харкова сталася дорожно-транспортна пригода з участю швидкої допомоги та двох легковіків.

Авто швидкої виявилося буквально затиснутим між двома автомобілями: попереду врізався у автомобіль, що виїжджав на проспект, ззаду в нього врізався легковик, що їхав в попутному напрямку.

Медики везли літню жінку у лікарню. На місце ДТП прибула ще одна карета швидкої, щоб продовжити госпіталізацію хворої.

Раніше РЕДПОСТ писав, що чотири автівки та автобус зіштохнулись на проспекті Гагаріна.

 

Тэги:  дтп, харків
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