06.06.2023 13:51

У Харкові швидка допомога потрапила у потрійну ДТП (відео)

У Харкові на проспекті Героїв Харкова сталася ДТП з участю карети швидкої допомоги та двох легкових авто.





Як повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на місцеві телеграм-канали, 6 черня біля будинку № по проспекту Героїв Харкова сталася дорожно-транспортна пригода з участю швидкої допомоги та двох легковіків.



Авто швидкої виявилося буквально затиснутим між двома автомобілями: попереду врізався у автомобіль, що виїжджав на проспект, ззаду в нього врізався легковик, що їхав в попутному напрямку.



Медики везли літню жінку у лікарню. На місце ДТП прибула ще одна карета швидкої, щоб продовжити госпіталізацію хворої.

Раніше РЕДПОСТ писав, що чотири автівки та автобус зіштохнулись на проспекті Гагаріна.