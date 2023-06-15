    
Главная Фото ЖКГ У Харкові відкривають рух вулицею Римарською, яка постраждала від ракетного удару (фото)
15.06.2023  11:05   Віталій Хінєвіч

У Харкові відкривають рух вулицею Римарською, яка постраждала від ракетного удару (фото)

Харківський міський голова Ігор Терехов в ефірі загальнонаціонального телемарафону “Єдині новини” надав інформацію щодо усунення наслідків ракетного удару по центральній частині міста.


Фото: Василій Голосний / РЕДПОСТ
За словами Ігоря Терехова, внаслідок ворожого ракетного удару по вулиці Римарській були значні руйнування.
 
«Були дуже складні руйнації. Це і водогін, що там знаходиться, зливова каналізація. Також було електромережі пошкоджено. Нам вдалось все це відновити. Наразі відновлено водопостачання, до офісного приміщення»,- відзначив мер Харкова.
 
Також він додав, що сьогодні постраждала вулиця буде відкрита для руху автотранспорту.
 
«Сьогодні закінчуються роботи з асфальтування проїжджої частини і дорога буде відкрита для проїзду авто», - повідомив Ігор Терехов.
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що 5 червня після одинадцятої години вечора Харків знову був під обстрілом. Зокрема вулиця Римарська.

Фотогалерея

Тэги:  агрессия россии, харків, жкг, ігор терехов
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
15.06 Надзвичайні події Окупанти обстріляли село Липці на Харківщині 15.06 Надзвичайні події У поліції розповіли подробиці про збиття дронів у Харкові 15.06 Надзвичайні події Окупанти в Україні пошкодили або зруйнували понад 1500 медзакладів
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2023 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 