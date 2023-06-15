15.06.2023 11:05 Віталій Хінєвіч

У Харкові відкривають рух вулицею Римарською, яка постраждала від ракетного удару (фото)

Харківський міський голова Ігор Терехов в ефірі загальнонаціонального телемарафону “Єдині новини” надав інформацію щодо усунення наслідків ракетного удару по центральній частині міста.



Фото: Василій Голосний / РЕДПОСТ

За словами Ігоря Терехова, внаслідок ворожого ракетного удару по вулиці Римарській були значні руйнування.

«Були дуже складні руйнації. Це і водогін, що там знаходиться, зливова каналізація. Також було електромережі пошкоджено. Нам вдалось все це відновити. Наразі відновлено водопостачання, до офісного приміщення»,- відзначив мер Харкова.

Також він додав, що сьогодні постраждала вулиця буде відкрита для руху автотранспорту.

«Сьогодні закінчуються роботи з асфальтування проїжджої частини і дорога буде відкрита для проїзду авто», - повідомив Ігор Терехов.

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