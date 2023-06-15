    
Главная Новини Харкова Суспільство Пройшов навчання та іспити: у Харківській митниці поповнення – собака Люк
15.06.2023  10:25   Віталій Хінєвіч

Пройшов навчання та іспити: у Харківській митниці поповнення – собака Люк

В кінологічній команді Харківської митниці поповнення - малінуа Люк пройшов навчання і здав іспит на профпридатність.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську митницю.
 
В Департаменті спеціалізованої підготовки та кінологічного забезпечення Держмитслужби завершено спеціальний курс первинної підготовки для 5 кінологічних команд митниць з пошуку та виявлення заборонених до переміщення через митний кордон України предметів та речовин.
 
Серед  них   представники Харківської митниці -  головний державний інспектор відділу кінологічного забезпечення та протидії незаконним переміщенням наркотиків та зброї управління боротьби з контрабандою та порушеннями митних правил Олексій Овсянніков зі своїм вихованцем - службовим собакою бельгійською вівчаркою малінуа на прізвисько Люк. 
 
За результатами підготовки, яка тривала у період з 15 травня по 9 червня 2023 року, Люк, або Малюк, як ще  називає його Олексій,  пройшов підготовку з пошуку  наркотичних засобів: канабіс, макова солома, героїн, метадон, кокаїн  тощо  та після успішної здачі підсумкового контролю отримав відповідний сертифікат.
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що у Харкові відбудеться концерт-прем'єра творів, написаних під час війни.
 
Источник:   Харківська митниця
 Тэги:  харків, люк
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
15.06 ЖКГ У Немишлянському районі усунули аварії на водопровідних мережах 15.06 Надзвичайні події Окупанти обстріляли село Липці на Харківщині 15.06 Медицина Який радіаційний фон в Харкові та області на 15 червня
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2023 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 