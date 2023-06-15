15.06.2023 10:25 Віталій Хінєвіч

Пройшов навчання та іспити: у Харківській митниці поповнення – собака Люк

В кінологічній команді Харківської митниці поповнення - малінуа Люк пройшов навчання і здав іспит на профпридатність.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську митницю.

В Департаменті спеціалізованої підготовки та кінологічного забезпечення Держмитслужби завершено спеціальний курс первинної підготовки для 5 кінологічних команд митниць з пошуку та виявлення заборонених до переміщення через митний кордон України предметів та речовин.

Серед них представники Харківської митниці - головний державний інспектор відділу кінологічного забезпечення та протидії незаконним переміщенням наркотиків та зброї управління боротьби з контрабандою та порушеннями митних правил Олексій Овсянніков зі своїм вихованцем - службовим собакою бельгійською вівчаркою малінуа на прізвисько Люк.

За результатами підготовки, яка тривала у період з 15 травня по 9 червня 2023 року, Люк, або Малюк, як ще називає його Олексій, пройшов підготовку з пошуку наркотичних засобів: канабіс, макова солома, героїн, метадон, кокаїн тощо та після успішної здачі підсумкового контролю отримав відповідний сертифікат.

Раніше РЕДПОСТ писав, що у Харкові відбудеться концерт-прем'єра творів, написаних під час війни.