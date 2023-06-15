15.06.2023 09:40 Віталій Хінєвіч

Окупанти в Україні пошкодили або зруйнували понад 1500 медзакладів

Вже понад рік повномасштабної війни російська армія продовжує прицільно нищити українську інфраструктуру, завдавати ракетних обстрілів та бити по мирних містах і цивільному населенню.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на МОЗ України.

Так, з моменту повномасштабного вторгнення росії на територію України ворожі снаряди пошкодили вже 1 370 об’єктів медзакладів та ще 184 об’єкти були зруйновані вщент.

Найбільших втрат зазнала медична інфраструктура Харківщини, Херсонщини, Донеччини, Миколаївщини та Київщини.

Втім, попри постійні бомбардування, Україна продовжує відновлювати медзаклади.

Зокрема, станом на червень 2023 року, вже повністю вдалося відновити 301 об’єкт медзакладів та ще 332 об’єкти відновлено частково.

Всупереч щоденним обстрілам та викликам, з якими стикається медична система України, Міністерство охорони здоров’я разом із партнерами й надалі працюватимуть над відновленням української медичної інфраструктури від наслідків війни.

Раніше РЕДПОСТ писав, що протягом доби ворог з артилерії, мінометів та ракетного озброєння обстрілював населені пункти Харківського, Куп'янського, Чугуївського та Лозівського районів області.