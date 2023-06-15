15.06.2023 09:37 Василь Голосний

Випускникам шкіл Київського району Харкова вручили медалі (фото)

Церемонія випуску школярів Київського району пройшла 14 червня у Харкові.



Фото: Василь Голосний / РЕДПОСТ

Харківський міський голова Ігор Терехов вручив 45 кращим випускникам медалі з написом «Пишаюся твоєю незламністю!», повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на сайт міськради.

Мер подякував дітям та вчителям, а також батькам за силу духу, проявлену під час повномасштабної війни.

«Дякую вчителям, які вклали душу у своїх вихованців! Дякую батькам, які, попри дуже важкі обставини, виховують своїх дітей справжніми людьми. Дякую і вам, діти, за те, що гідно долаєте всі випробування та демонструєте всьому світу, що Харків та Україна - незламні! Бажаю всім якнайшвидшої перемоги та миру! Разом ми відбудуємо наше місто-герой Харків! Щасти вам, випускники!» - зазначив Ігор Терехов.

Загалом у Київському районі - 1073 випускники 11-х класів, з них 359 перебувають у Харкові. Відзначені медалями - 114 (88 - золотими, 26 - срібними). У районі тривають роботи з відновлення навчальних закладів: з 43 пошкоджених об'єктів роботи проводились у 33-х, а повністю усунули пошкодження в 11 навчальних закладах.

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