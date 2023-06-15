15.06.2023 09:05 Віталій Хінєвіч

У метрополітені Харкова поліцейські виявили людей, які перебували в розшуку

975 викликів від мешканців Харківщини отримали поліцейські упродовж доби.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію Харківської області.

Працівники відділу поліції в метрополітені виявили двох громадян, які перебували у розшуку. На станції метро «Проспект Гагаріна» виявлено 88-річного харків’янина, який розшукувався як безвісти зниклий.

На станції метро «Захисників України» поліцейські встановили 27-річного чоловіка, який з 2021 року знаходиться у розшуку за вчинення крадіжки.

Також в ході відпрацювання території міста та області поліцейські викрили 2 громадян у незаконному обігу наркотиків. У порушників вилучили наркотичні речовини.

Раніше РЕДПОСТ писав, що в Ізюмському районі на Харківщині чоловік отримав тілесні ушкодження внаслідок підриву на вибуховому пристрої.