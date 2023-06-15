15.06.2023 09:05 Віталій Хінєвіч
У метрополітені Харкова поліцейські виявили людей, які перебували в розшуку
975 викликів від мешканців Харківщини отримали поліцейські упродовж доби.
Про це повідомляє РЕДПОСТ
із посиланням на Поліцію Харківської області.
Працівники відділу поліції в метрополітені виявили двох громадян, які перебували у розшуку. На станції метро «Проспект Гагаріна» виявлено 88-річного харків’янина, який розшукувався як безвісти зниклий.
На станції метро «Захисників України» поліцейські встановили 27-річного чоловіка, який з 2021 року знаходиться у розшуку за вчинення крадіжки.
Також в ході відпрацювання території міста та області поліцейські викрили 2 громадян у незаконному обігу наркотиків. У порушників вилучили наркотичні речовини.
Раніше РЕДПОСТ
писав, що в Ізюмському районі на Харківщині чоловік отримав тілесні ушкодження
внаслідок підриву на вибуховому пристрої.
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