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15.06.2023  08:40   Віталій Хінєвіч

Атака дронами та обстріли Харківщини з різного виду озброєння: оперативна інформація від ХОВА

Протягом доби ворог з артилерії, мінометів та ракетного озброєння обстрілював населені пункти Харківського, Куп'янського, Чугуївського та Лозівського районів області.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ХОВА.
 
Минулої ночі ворог здійснив чергову атаку за допомогою дронів-камікадзе Shahed. 2 дрони, що рухалися в напрямку Харкова, були збиті силами ППО над Харківським районом. Влучань у Харкові та області вночі не зафіксовано.
 
Під ворожим вогнем перебували райони населених пунктів Івашки, Висока Яруга, Стариця, Красне, Гатище, Вовчанськ, Вільхуватка, Землянки, Новомлинськ, Дворічна, Западне, Лиман Перший, Масютівка та інших.
 
Вчора зранку відбувся ракетний обстріл с. Степове Лозівського району. Пошкоджено дроти лінії електропередач. На щастя, без постраждалих та масштабних руйнувань.
 
Вчора у с. Кам'янка Ізюмського району на власному подвір'ї на невідомому пристрої підірвався цивільний чоловік 57 років. Госпіталізований з пораненнями середнього ступеню тяжкості.
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що житель Куп‘янського району працював на ворога.
 
Источник:   Телеграм/Олег Синєгубов
 Тэги:  агрессия россии, харків
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