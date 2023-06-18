18.06.2023 07:30 Рита Парфенова

18 червня: яке сьогодні свято, прикмети, традиції та заборони дня

Щороку третьої неділі червня в Україні за багаторічною традицією відзначають День медичного працівника.

Професія лікаря одна з найстаріших у світі, і зараз вона затребувана буквально скрізь. Кожен із нас хоча б раз у житті звертався до лікаря за допомогою та лікуванням. Адже навіть на самому початку життя людини – при народженні немовляти – безпосередню участь беруть лікарі. А сучасна охорона здоров'я та зусилля лікарів спрямовані не лише на лікування хвороб та підтримку здоров'я людини, а й на її розвиток.



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Щороку в третю неділю червня у світі відзначають День батька. У 2023 році припадає на 18 червня.



Свято виникло в США, де вперше його відзначили ще у 1909 році. Ініціатором святкування стала звичайна жінка Сонора Смарт, яка вирішила заснувати свято на честь власного батька-фермера, який самостійно виховав її та ще п’ятьох її братів і сестер, після смерті матері.



Ідея спала жінці на думку під час святкування національного Дня матері. Сонора подумала, що не може подякувати і обійняти матір, а от батько, який подарував їм любов та забезпечив усім необхідним, залишився без свята. Вона зібралася з духом і пішла до місцевої мерії із пропозицією створити День батька. Ідею схвалили і з того часу почали дякувати всім батькам, які зробили внесок у виховання дітей.



Святкування Дня батька у третю неділю червня підхопили й інші країни. В Україні його закріпили на законодавчому рівні та відзначають із 2019 року згідно з указом президента (на той час — Петро Порошенко). До 2019 року День батька відзначали неофіційно одночасно з іншими країнами світу – у третю неділю вересня.



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18 червня у світі відзначають День стабільної гастрономії. Його мета — пропагувати шанобливе ставлення до навколишнього середовища та місцевих традицій, стійке виробництво продуктів харчування та збереження біорізноманіття.



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18 червня проводиться День любителів риболовлі. Риболовля - це поширене хобі, переважно серед чоловічої статі. Суть аматорського рибальства часто над самому улову, а атмосфері. Адже риболовля дозволяє побути в тиші та спокої, відпочити від звичайних справ, насолодитися природою та ретельним процесом. Багатьом чоловікам цей вид відпочинку допомагає відновити емоційний стан і позбутися стресу.



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Щорічно 18 червня світ відзначає неофіційне, але важливе з погляду психології свято – Міжнародний день паніки.



Панічне стан здатне викликати великі проблеми та наслідки, але психологи запевняють, що постійне спеціальне уникнення паніки провокує чималий стрес.



Тому 18 червня дозвольте собі випустити пару, прожити негативні емоції заради почуття емоційного полегшення. Втома від контролю за власними психологічними слабкостями та страхами заважає функціонуванню чистої свідомості.



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Здавна вважалося, що з 18 по 26 червня проходять найкоротші ночі року - "горобині". Вони тривають 7–8 годин на добу. Цього дня розквітає сон-трава, яка показує спляче майбутнє.



Також у цей день розквітає сон-трава, чи простріл. Відповідно до своєї назви ця трава навіює сон, а сплячим показує їхнє майбутнє життя. Існувала приказка: «Не мудрий сон на Дорофія, та віщий». Говорили, що щастя приходить уві сні у вигляді червоної дівчини чи доброго молодця, а біда обертається старою з журавлиною.



Також вважалося, що якщо вранці виполоти всі бур'яни, то вони більше не виростуть. Така сама прикмета існувала і щодо волосся на тілі.

Що не можна робити



Особливих заборон 18 червня немає. Бажано менше використовувати ріжучі предмети. Не можна просто так збирати сон-траву (простріл), потрібно знати спеціальні змови. Також за народними прикметами не можна відкладати будь-які незакінчені справи на потім.

Також цього дня

У 1583 відбулося перше документально підтверджене страхування життя. У Лондоні Річард Мартін застрахував життя Вільяма Гіббсона на суму 383 фунти.



1815 – англійські та прусські війська розгромили армію Наполеона Бонапарта у битві при Ватерлоо.



1822 – у Лондоні виставлено першу статую оголеної людини. Встановлену в Гайд-парку фігуру Ахілла незабаром довелося прикрасити бронзовим фіговим листочком з поваги до почуттів шокованих громадян, які вчиняли в парку моціон.



1889 – американець Річардсон запатентував дитячу коляску. Він придумав реверсивну модель коляски, в якій дитина могла сидіти як обличчям до коляски, що возив, так і спиною до нього. Крім того, Вільям включив у свою модель осі, що додало візку маневреності.



1932 – на першій Женевській міжнародній конференції національних баскетбольних асоціацій було ухвалено рішення про створення Міжнародної Федерації FIBA.



1939 – на могилі Тараса Шевченка у Каневі встановлено бронзову пам'ятку.



1942 – народився сер Джеймс Пол МакКартні, британський рок-музикант, співак, композитор, мультиінструменталіст і продюсер, один із засновників гурту The Beatles.



1952 – народилася Ізабелла Росселліні, італійська кіноактриса.



1964 – у Вашингтоні відкрили пам'ятник Тарасу Шевченку.



1991 – Верховна Рада УРСР видала ухвалу про відзначення Дня Незалежності України 24 серпня.



1996 – Україну ухвалили до складу Конференції з роззброєння.



2009 – запущено Lunar Reconnaissance Orbiter, космічний апарат НАСА з дослідження Місяця.

Іменини відзначають:

Гаврило, Георгій, Гордій, Дмитро, Дорофей, Ігор, Костянтин, Леонід, Марк, Михайло, Микола, Петро, Федір.