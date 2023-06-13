13.06.2023 09:50 Віталій Хінєвіч

ДТП сталося за участю вантажних авто у Харківській області

Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди частково витік ацетон із ємності.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківське районне управління ГУ ДСНС України у Харківській області.

12 червня о 19:36 до Служби порятунку надійшло повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду за участю вантажних автомобілів «DAF» та «ТАТА», яка трапилась на 25 кілометрі траси «Харків-Красноград-Перещепіно».

До місця пригоди вирушив оперативний підрозділ 56-ї Державної пожежно-рятувальної частини. Після прибуття на місце та проведення розвідки було встановлено, що під час зіткнення автомобілів виникло пошкодження кубової ємності з ацетоном та відбувся його частковий витік. Підрозділом було проведено роботи зі змивання ацетону з асфальтного покриття.

Деталі події з’ясовують правоохоронці.