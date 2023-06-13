    
Главная Новини Харкова Надзвичайні події ДТП сталося за участю вантажних авто у Харківській області
13.06.2023  09:50   Віталій Хінєвіч

ДТП сталося за участю вантажних авто у Харківській області

Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди частково витік ацетон із ємності.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківське районне управління ГУ ДСНС України у Харківській області.
 
12 червня о 19:36 до Служби порятунку надійшло повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду за участю вантажних автомобілів «DAF» та «ТАТА», яка трапилась на 25 кілометрі траси «Харків-Красноград-Перещепіно».
 
До місця пригоди вирушив оперативний підрозділ 56-ї Державної пожежно-рятувальної частини. Після прибуття на місце та проведення розвідки було встановлено, що під час зіткнення автомобілів виникло пошкодження кубової ємності з ацетоном та відбувся його частковий витік. Підрозділом було проведено роботи зі змивання ацетону з асфальтного покриття. 
 
Деталі події з’ясовують правоохоронці.
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що у прокуратурі показали наслідки атаки «Shahed» по Харкову.
 
Источник:   Харківське районне управління ГУ ДСНС України у Харківській області
 Тэги:  дтп, харків
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
06.06 Надзвичайні події У Харкові швидка допомога потрапила у потрійну ДТП (відео) 26.05 Надзвичайні події На пішоходному переході у Харкові збили жінку 24.05 Надзвичайні події Через ДТП у Харківській області постраждала дитина
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2023 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 