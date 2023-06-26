26.06.2023 08:06 Рита Парфенова

Військові рф нанесли авіаудари по населеним пунктам Харківької області

Минулої доби ворог завдав авіаударів по селу Зелене у Липецькій громаді та в районах сіл Кислівка та Котлярівка на Харківщині.

Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на Генштаб ЗСУ, додавши що протягом доби окупанти обстріляли щонайменше 29 населених пунктів Харківщини.

На Слобожанському напрямку противник здійснив мінометні та артилерійські обстріли 20 населених пунктів:

Бочкове

Бударки

Ветеринарне

Вовчанськ

Вільхуватка

Гатище

Гранів

Григорівка

Землянки

Козача Лопань

Кругле

Красне

Миколаївка

Нестерне

Одрадне

Огірцеве

Охрімівка

Стариця

Уди

Чугунівка

На Куп’янському напрямку артилерійських і мінометних обстрілів противника зазнали 9 населених пунктів:

Берестове

Дворічна

Западне

Кислівка

Колодязне

Красне Перше

Масютівка

Новомлинськ

Фиголівка

Раніше РЕДПОСТ писав, що окупанти не припиняють обстрілів населених пунктів Харківської області на Слобожанському та Куп’янському напрямках.