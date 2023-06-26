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26.06.2023  08:06   Рита Парфенова

Військові рф нанесли авіаудари по населеним пунктам Харківької області

Минулої доби ворог завдав авіаударів по селу Зелене у Липецькій громаді та в районах сіл Кислівка та Котлярівка на Харківщині.

війна в україні

Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на Генштаб ЗСУ, додавши що протягом доби окупанти обстріляли щонайменше 29 населених пунктів Харківщини.

На Слобожанському напрямку противник здійснив мінометні та артилерійські обстріли 20 населених пунктів:

  • Бочкове
  • Бударки
  • Ветеринарне
  • Вовчанськ
  • Вільхуватка
  • Гатище
  • Гранів
  • Григорівка
  • Землянки
  • Козача Лопань
  • Кругле
  • Красне
  • Миколаївка
  • Нестерне
  • Одрадне
  • Огірцеве
  • Охрімівка
  • Стариця
  • Уди
  • Чугунівка

На Куп’янському напрямку артилерійських і мінометних обстрілів противника зазнали 9 населених пунктів:

  • Берестове
  • Дворічна
  • Западне
  • Кислівка
  • Колодязне
  • Красне Перше
  • Масютівка
  • Новомлинськ
  • Фиголівка

Раніше РЕДПОСТ писав, що окупанти не припиняють обстрілів населених пунктів Харківської області на Слобожанському та Куп’янському напрямках.

 

Источник:   Генштаб ЗСУ
 Тэги:  генштаб, харків, агрессия россии
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