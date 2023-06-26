Військові рф нанесли авіаудари по населеним пунктам Харківької області

Минулої доби ворог завдав авіаударів по селу Зелене у Липецькій громаді та в районах сіл Кислівка та Котлярівка на Харківщині.
Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на Генштаб ЗСУ, додавши що протягом доби окупанти обстріляли щонайменше 29 населених пунктів Харківщини.
На Слобожанському напрямку противник здійснив мінометні та артилерійські обстріли 20 населених пунктів:
На Куп’янському напрямку артилерійських і мінометних обстрілів противника зазнали 9 населених пунктів:
Раніше РЕДПОСТ писав, що окупанти не припиняють обстрілів населених пунктів Харківської області на Слобожанському та Куп’янському напрямках.
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