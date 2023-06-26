На Харківщині поліцейські виявили правопорушників

Протягом останньої доби поліцейські Харківщини зафіксували понад 1167 заяв та повідомлень від громадян.
У співпраці з військовослужбовцями, правоохоронці здійснили перевірку понад 3700 транспортних засобів на блокпостах, щоб запобігти незаконному поширенню зброї та наркотичних речовин у населених пунктах.
В результаті роботи поліції по місту та області, було викрито двох осіб, які займалися незаконним обігом наркотиків. У порушників були вилучені наркотичні речовини.
Також, правоохоронці склали три адміністративні протоколи проти водіїв, які керували автомобілями у стані сп’яніння.
Раніше РЕДПОСТ писав, що водія з підробленим посвідченням зупинили у Харкові.
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Плани, побудовані цього дня, навряд чи відрізнятимуться надійністю. Тому щоб уникнути фінансових втрат, не намагайтеся втілювати їх у життя.
З ранку до самого вечора у Харкові небо буде вкрите хмарами. У першій половині дня очікується сильний дощ, який після обіду почне стихати, а ввечері йому на зміну прийде дощ із грозою.
У 1987 році Генеральна Асамблея ООН ухвалила щорічно відзначати 26 червня як Міжнародний день боротьби з вживанням наркотичних засобів та їх незаконним обігом.
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