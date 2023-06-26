На Харківщині поліцейські виявили правопорушників

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на начальника поліції Харківської області Володимира Тимошка.

У співпраці з військовослужбовцями, правоохоронці здійснили перевірку понад 3700 транспортних засобів на блокпостах, щоб запобігти незаконному поширенню зброї та наркотичних речовин у населених пунктах.

В результаті роботи поліції по місту та області, було викрито двох осіб, які займалися незаконним обігом наркотиків. У порушників були вилучені наркотичні речовини.

Також, правоохоронці склали три адміністративні протоколи проти водіїв, які керували автомобілями у стані сп’яніння.

Раніше РЕДПОСТ писав, що водія з підробленим посвідченням зупинили у Харкові.