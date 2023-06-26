    
Главная Новини Харкова Надзвичайні події На Харківщині поліцейські виявили правопорушників
26.06.2023  08:21   Рита Парфенова

На Харківщині поліцейські виявили правопорушників

Протягом останньої доби поліцейські Харківщини зафіксували понад 1167 заяв та повідомлень від громадян.

поліція
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на начальника поліції Харківської області Володимира Тимошка.

 

У співпраці з військовослужбовцями, правоохоронці здійснили перевірку понад 3700 транспортних засобів на блокпостах, щоб запобігти незаконному поширенню зброї та наркотичних речовин у населених пунктах.

В результаті роботи поліції по місту та області, було викрито двох осіб, які займалися незаконним обігом наркотиків. У порушників були вилучені наркотичні речовини.

Також, правоохоронці склали три адміністративні протоколи проти водіїв, які керували автомобілями у стані сп’яніння.

Раніше РЕДПОСТ писав, що водія з підробленим посвідченням зупинили у Харкові.

 

 

Источник:   Володимир Тимошко
 Тэги:  поліція, харків
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
16.06 Надзвичайні події На Харківщині двоє підлітків побили та пограбували пенсіонера 15.06 Надзвичайні події Поліція попереджує харків'ян про шахраїв 13.06 Суспільство Як не потрапити до рук шахраїв при купівлі в інтернеті, розповіли в поліції
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2023 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 