Під Харковом вдень перекриють трасу: підробиці

Водіів просять заздалегіть планувати свій маршрут.
Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську обласну військову адміністрацію, 27 червня 2023 року у районі села Коробочкіне Чугуївського району на дві години перекриють трасу.
«Сьогодні з 12:00 до 14:00 буде призурух транспорту по трасі Р-07 Чугуїв-Мілове біля села Коробочкине», – йдеться у повідомленні
Це пов’язано з виконанням невідкладних аварійно-відновлювальних робіт на електромережах.
Раніше РЕДПОСТ писав, що рух тролейбусів на пр. Героїв Сталінграда у Харкові, на ділянці від вул. Тролейбусної до пр. Льва Ландау, буде припинено з 10:00 до 14:00 27 червня.
Комментариев: 0
Постарайтеся поважати інтереси та почуття оточуючих. Будь-яке необережне слово може спричинити надзвичайно гостру реакцію.
У Харкові хмарна погода буде триматися до самого вечора. Протягом усього дня очікується дрібний дощ, який після обіду може посилитися.
Починаючи з 2017 року, за рішенням ООН 27 червня відзначається нове свято – День мікро-, малих та середніх підприємств.
влажность:
давление:
ветер: