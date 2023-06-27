27.06.2023 09:43 Рита Парфенова

Під Харковом вдень перекриють трасу: підробиці

Водіів просять заздалегіть планувати свій маршрут.

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську обласну військову адміністрацію, 27 червня 2023 року у районі села Коробочкіне Чугуївського району на дві години перекриють трасу.

«Сьогодні з 12:00 до 14:00 буде призурух транспорту по трасі Р-07 Чугуїв-Мілове біля села Коробочкине», – йдеться у повідомленні

Це пов’язано з виконанням невідкладних аварійно-відновлювальних робіт на електромережах.



Раніше РЕДПОСТ писав, що рух тролейбусів на пр. Героїв Сталінграда у Харкові, на ділянці від вул. Тролейбусної до пр. Льва Ландау, буде припинено з 10:00 до 14:00 27 червня.