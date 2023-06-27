    
Главная Новини Харкова Дороги та транспорт Під Харковом вдень перекриють трасу: підробиці
27.06.2023  09:43   Рита Парфенова

Під Харковом вдень перекриють трасу: підробиці

Водіів просять заздалегіть планувати свій маршрут.

перекриють трасу

Як повідомляє  РЕДПОСТ із посиланням на Харківську обласну військову адміністрацію, 27 червня 2023 року у районі села Коробочкіне Чугуївського району на дві години перекриють трасу.

«Сьогодні з 12:00 до 14:00 буде призурух транспорту по трасі Р-07 Чугуїв-Мілове біля села Коробочкине», – йдеться у повідомленні

Це пов’язано з виконанням невідкладних аварійно-відновлювальних робіт на електромережах.  
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що рух тролейбусів на пр. Героїв Сталінграда у Харкові, на ділянці від вул. Тролейбусної до пр. Льва Ландау, буде припинено з 10:00 до 14:00 27 червня.

Источник:   ХОВА
 Тэги:  дорога, харків
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
16.03 Надзвичайні події У Харкові п'яний водій порушував ПДР 12.03 Дороги та транспорт У Харківській області розпочала роботу ще одна тимчасова переправа 18.02 Суспільство Нові обов'язки водіїв: в Україні змінять правила перевезення тварин
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2023 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 