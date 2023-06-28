28.06.2023 06:00 Рита Парфенова

Прогноз погоди у Харкові на 28 червня

Вже вранці небо у Харкові затягнеться хмарами, які так і не зникатимуть до кінця дня. Удень, можливо, пройде сильний дощ, але він закінчиться ще до приходу вечора.

Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.

Вранці хмарно з проясненнями, ймовірність опадів 2%. Температура повітря +13°...+17°C (відчувається як +14°C). Вітер західний, 3 м/с. Вологість повітря 92%. Атмосферний тиск 745 мм рт.ст.

Вдень хмарно, ймовірність опадів 84%. Температура повітря +20°...+23°C (відчувається як +21°C). Вітер південно-західний, 3 м/с. Вологість повітря 76%. Атмосферний тиск 746 мм рт.ст.

Ввечері хмарно з проясненнями, ймовірність опадів 33%. Температура повітря +21°...+19°C (відчувається як +20°C). Вітер західний, 4 м/с. Вологість повітря 74%. Атмосферний тиск 746 мм рт.ст.

Магнітні бурі

У середу, 28 червня, суттєвих магнітних бур не очікується. Упродовж останніх 24 годин сонячна активність була на помірному рівні.

Народні прикмети

У минулі часи примітили, якщо під час сходу сонця стоїть духота – до негоди.

Якщо цього дня йде дощ, то буде поганий врожай жита.

Роса на світанку обіцяє гарний урожай на городі.

Якщо коники цокотять голосніше звичайного — бути дощу.

Домашні тварини неспокійно поводяться — перед негодою.

Якщо на небі з’явилися перисті хмари, то найближчими днями можна очікувати опадів.

За прикметою, день 28 червня бажано сонячний, оскільки у разі дощової погоди у домі буде розлад і сварки.