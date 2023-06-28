    
Главная Цього дня Погода Прогноз погоди у Харкові на 28 червня
28.06.2023  06:00   Рита Парфенова

Прогноз погоди у Харкові на 28 червня

Вже вранці небо у Харкові затягнеться хмарами, які так і не зникатимуть до кінця дня. Удень, можливо, пройде сильний дощ, але він закінчиться ще до приходу вечора.

харків
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.
 
Вранці хмарно з проясненнями, ймовірність опадів 2%. Температура повітря +13°...+17°C (відчувається як +14°C). Вітер західний, 3 м/с. Вологість повітря 92%. Атмосферний тиск 745 мм рт.ст.
 
Вдень хмарно, ймовірність опадів 84%. Температура повітря +20°...+23°C (відчувається як +21°C). Вітер південно-західний, 3 м/с. Вологість повітря 76%. Атмосферний тиск 746 мм рт.ст.
 
Ввечері хмарно з проясненнями, ймовірність опадів 33%. Температура повітря +21°...+19°C (відчувається як +20°C). Вітер західний, 4 м/с. Вологість повітря 74%. Атмосферний тиск 746 мм рт.ст.
 

Магнітні бурі

У середу, 28 червня, суттєвих магнітних бур не очікується. Упродовж останніх 24 годин сонячна активність була на помірному рівні.

Народні прикмети

  • У минулі часи примітили, якщо під час сходу сонця стоїть духота – до негоди.
  • Якщо цього дня йде дощ, то буде поганий врожай жита.
  • Роса на світанку обіцяє гарний урожай на городі.
  • Якщо коники цокотять голосніше звичайного — бути дощу.
  • Домашні тварини неспокійно поводяться — перед негодою.
  • Якщо на небі з’явилися перисті хмари, то найближчими днями можна очікувати опадів.
  • За прикметою, день 28 червня бажано сонячний, оскільки у разі дощової погоди у домі буде розлад і сварки.
Тэги:  прогноз погоди, погода, харків
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
27.06 Погода Прогноз погоди у Харкові на 27 червня 26.06 Погода Прогноз погоди у Харкові на 26 червня 25.06 Погода Прогноз погоди у Харкові на 25 червня
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2023 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 